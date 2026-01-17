Galaxy S26 Ultra sẽ là 'quái vật' chụp đêm mới của Samsung

Theo Android Police, dù phải chờ đến đầu năm sau mới chính thức ra mắt, nhưng những mảnh ghép về Galaxy S26 Ultra đã bắt đầu lộ diện rõ nét. Một nguồn tin từ leaker (người chuyên rò rỉ thông tin) nổi tiếng Ahmed Qwaider với độ chính xác cao trên mạng xã hội X, Samsung đang tập trung khắc phục những điểm yếu còn tồn đọng trên thế hệ trước để biến S26 Ultra thành cỗ máy nhiếp ảnh hoàn hảo.

Camera tele 5x trên Galaxy S26 Ultra: Sáng hơn, nhanh hơn, 'xóa phông' đỉnh hơn

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt rò rỉ này nằm ở camera tele 5x. Nếu như trên S25 Ultra, khẩu độ f/3.4 đôi khi khiến người dùng gặp khó khăn khi zoom trong điều kiện ánh sáng yếu, thì S26 Ultra dự kiến sẽ được nâng cấp mạnh mẽ lên khẩu độ f/2.9.

Galaxy S26 Ultra có khả năng chụp đêm 'đỉnh' hơn với camera tele 5x ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về mặt vật lý, khẩu độ lớn hơn đồng nghĩa với việc cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn. Điều này mang lại ba lợi ích thiết thực:

Ảnh đêm 'sạch' hơn : Giảm thiểu nhiễu hạt (noise) và tăng độ sáng tự nhiên cho ảnh.

: Giảm thiểu nhiễu hạt (noise) và tăng độ sáng tự nhiên cho ảnh. Bắt nét nhanh hơn : Cho phép sử dụng tốc độ màn trập cao hơn, giảm hiện tượng nhòe do rung tay hoặc vật thể chuyển động.

: Cho phép sử dụng tốc độ màn trập cao hơn, giảm hiện tượng nhòe do rung tay hoặc vật thể chuyển động. Xóa phông chuyên nghiệp: Ở tiêu cự 5x, khẩu độ f/2.9 sẽ tạo ra hiệu ứng làm mờ hậu cảnh (bokeh) mềm mại và nịnh mắt hơn khi chụp chân dung.

Động thái này được cho là lời đáp trả trực tiếp của Samsung đối với Apple, khi đối thủ cũng đã chuyển sang ống kính f/2.9 cho camera 4x trên dòng iPhone 17 Pro năm ngoái.

Chưa dừng lại ở đó, camera chính 200 MP của S26 Ultra cũng được đồn đoán sẽ mở rộng khẩu độ lên tới f/1.4 (so với f/1.7 hiện tại), hứa hẹn khả năng thu sáng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khẩu độ quá lớn cũng đặt ra thách thức về độ sâu trường ảnh (DoF) mỏng khi chụp cận cảnh, điều mà Samsung sẽ cần xử lý khéo léo.

Bên cạnh camera, một tin vui khác liên quan đến bộ nhớ. Trước đây, các phiên bản cấu hình cao nhất (RAM và bộ nhớ khủng nhất) thường chỉ được Samsung ưu ái dành riêng cho thị trường Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết năm nay Samsung sẽ 'chơi lớn' khi mang phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ 1 TB phát hành rộng rãi trên toàn cầu. Trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ DRAM và NAND đang khan hiếm, đây là một nỗ lực đáng ghi nhận, khẳng định vị thế flagship hàng đầu của S26 Ultra. Các phiên bản tiêu chuẩn vẫn sẽ bắt đầu từ 12 GB RAM.