Sức mạnh 'khủng' của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Galaxy S26

Theo Sammy Fans, trong khi cộng đồng công nghệ vẫn đang bàn tán về mẫu Galaxy S26 Ultra, thì chiếc Galaxy S26 (mã model SM-S942U) đã âm thầm chứng tỏ vị thế của mình. Dữ liệu từ Geekbench vừa được phát hiện cho thấy thiết bị này đang vận hành con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ở tốc độ tối đa, hứa hẹn hiệu năng xử lý đỉnh cao trong thế giới Android.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Galaxy S26 đạt xung nhịp kỷ lục 4,74 GHz

Điểm nhấn lớn nhất trong lần rò rỉ này là xung nhịp của bộ vi xử lý. Theo truyền thống hợp tác giữa Samsung và Qualcomm, dòng Galaxy S luôn được ưu ái sử dụng phiên bản chip 'For Galaxy' được ép xung.

Lộ điểm hiệu năng 'khủng' của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Cụ thể, Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Galaxy S26 sở hữu kiến trúc CPU cụm kép, trong đó 2 nhân chính chạy ở xung nhịp 'khủng' lên tới 4,74 GHz, cao hơn đáng kể so với mức tiêu chuẩn 4,61 GHz của các đối thủ khác. Bên cạnh đó, 6 nhân hiệu năng cao còn lại cũng hoạt động ở mức 3,63 GHz. Điều này trái ngược hoàn toàn với một rò rỉ trước đó về Galaxy S26 Ultra, nơi con chip dường như bị giảm xung nhịp trong quá trình thử nghiệm.

Với cấu hình gồm 12 GB RAM và con chip được 'đo ni đóng giày' riêng, Galaxy S26 đã ghi nhận điểm số hiệu năng cao:

Đơn nhân : 3.379 điểm.

: 3.379 điểm. Đa nhân: 11.097 điểm.

Các chuyên gia nhận định, đây mới chỉ là những con số từ bản thử nghiệm. Khi sản phẩm thương mại chính thức ra mắt với phần mềm được tối ưu hóa hoàn chỉnh, điểm số thực tế và hiệu quả năng lượng có thể còn tăng cao hơn nữa.

Dữ liệu rò rỉ cũng ngầm xác nhận chiến lược phân phối quen thuộc của Samsung. Tại thị trường Mỹ (thể hiện qua mã máy có chữ 'U'), Galaxy S26 và S26 Plus sẽ tiếp tục độc quyền sử dụng chip Snapdragon. Trong khi đó, tại một số thị trường quốc tế khác, Samsung sẽ mang trở lại con chip 'nhà trồng' Exynos 2600.

Dù người dùng thường ưu ái Snapdragon hơn, nhưng các thông số GPU rò rỉ gần đây của Exynos 2600 cũng cho thấy hiệu năng đồ họa đang tiệm cận với đối thủ từ Qualcomm, mở ra hy vọng về một năm cạnh tranh sòng phẳng giữa hai dòng chip này.