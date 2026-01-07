Galaxy S27 Ultra là 'át chủ bài' thực sự của Samsung

Theo Digital Trends, chỉ còn vài tuần nữa, sự kiện Galaxy Unpacked (dự kiến cuối tháng 1.2026) sẽ chính thức vén màn dòng sản phẩm Galaxy S26. Tuy nhiên, ngay trước thềm ra mắt, sự chú ý của giới công nghệ bất ngờ bị phân tán bởi những thông tin rò rỉ chấn động về thế hệ kế nhiệm ra mắt tận... năm 2027, đó là Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S26 Ultra chỉ là bản nâng cấp 'nhỏ giọt'?

Các báo cáo gần đây cho thấy Samsung dường như đang chơi một nước cờ an toàn cho năm 2026. Mẫu flagship Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ giữ nguyên cấu hình camera gần như y hệt thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra.

Samsung chưa có nâng cấp lớn nào về hệ thống camera trên thế hệ S26 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Cụ thể, máy vẫn sở hữu camera chính 200 MP (chỉ tinh chỉnh khẩu độ rộng hơn), camera góc siêu rộng 50 MP, ống kính tiềm vọng 50 MP và camera tele phụ 12 MP. Với những ai đang mong chờ một sự lột xác ngoạn mục, S26 Ultra có vẻ như là một bước đi 'bình mới rượu cũ', thiếu động lực để người dùng nâng cấp.

Galaxy S27 Ultra: Cuộc đại tu phần cứng thực sự

Trong khi người dùng còn đang thất vọng về thông số của S26, thì chuyên gia về tin đồn Ice Universe - nguồn tin uy tín bậc nhất về Samsung - đã thắp lên hy vọng mới trên mạng xã hội X.

Theo đó, Samsung đang dành những quân bài tốt nhất cho Galaxy S27 Ultra. Nguồn tin khẳng định mẫu máy ra mắt năm 2027 này sẽ được 'thay máu' toàn diện về phần cứng nhiếp ảnh, gồm:

Cảm biến chính hoàn toàn mới.

Camera góc siêu rộng được nâng cấp cảm biến thế hệ mới.

Camera trước cũng được thay đổi công nghệ cảm biến.

Chỉ có cụm camera tele là dự kiến được giữ nguyên. Điều này hứa hẹn chất lượng ảnh chụp và khả năng xử lý trên S27 Ultra sẽ vượt xa so với những cải tiến khiêm tốn trên S26 Ultra.

Nên mua ngay hay chờ thêm 1 năm?

Thông tin này đặt người dùng vào thế khó. Nếu bạn đang sở hữu những thiết bị cũ, Galaxy S26 Ultra vẫn là một chiếc điện thoại mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng Galaxy S24 Ultra hay S25 Ultra, việc bỏ ra hơn 1.000 USD để đổi lấy S26 Ultra là lựa chọn ít hợp lý.

Lời khuyên từ giới phân tích là hãy chờ đợi màn ra mắt chính thức của S26 Ultra vào cuối tháng này để xem thực tế hiệu năng ra sao. Nhưng nếu bạn là người theo đuổi công nghệ đỉnh cao nhất, có lẽ cái tên Galaxy S27 Ultra mới xứng đáng để bạn bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ.