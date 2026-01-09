Rò rỉ tốc độ sạc nhanh của Galaxy S26 Ultra

Câu chuyện về tốc độ sạc trên điện thoại Samsung luôn là chủ đề gây tranh cãi. Trong khi các đối thủ Trung Quốc liên tục phá kỷ lục với sạc 100W hay 200W, thì gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn khá thận trọng. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra được Samsung nâng cấp tốc độ sạc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Galaxy S26 Ultra sạc từ 0 - 75% trong 30 phút

Theo nguồn tin uy tín từ chuyên gia khai thác tin tức rò rỉ @UniverseIce, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh công suất 60W. Đáng chú ý hơn cả là hiệu suất thực tế mà nó mang lại, khi chiếc điện thoại này có thể nạp năng lượng từ 0% lên 75% chỉ trong vòng 30 phút.

Đây là một sự cải thiện đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm (vốn thường mất nhiều thời gian hơn để đạt được mức pin tương tự với sạc 45W). Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S26 Ultra sẽ chính thức trở thành chiếc smartphone có tốc độ sạc nhanh nhất mà Samsung từng sản xuất thương mại.

Mặc dù con số 60W chưa thể so sánh với những công nghệ sạc siêu tốc của một số hãng Trung Quốc hiện nay, nhưng với người dùng Samsung, đây là một nâng cấp đáng kể. Nó cho thấy hãng đã bắt đầu lắng nghe người dùng và cải thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.

Cần lưu ý, kết quả trên được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của Samsung. Tốc độ sạc thực tế khi đến tay người dùng có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thói quen sử dụng. Dẫu vậy, đây vẫn là một tín hiệu tích cực cho thấy S26 Ultra sẽ là một 'con quái vật' toàn diện về cả hiệu năng lẫn năng lượng.