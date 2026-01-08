Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple nhắm đến camera 200 MP cho iPhone năm 2028

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/01/2026 13:42 GMT+7

Samsung tiếp sức cho Apple tạo ra siêu phẩm iPhone tương lai với camera 200 MP.

Báo cáo mới nhất từ AppleInsider, dẫn nguồn nghiên cứu của Morgan Stanley, đã hé lộ lộ trình nâng cấp camera đầy tham vọng nhưng cũng khá xa xôi của Apple. Theo đó, 'nhà táo' dự kiến sẽ trang bị cảm biến camera 200 MP cho iPhone vào khoảng năm 2028 - thời điểm được cho là sự xuất hiện của dòng iPhone 21.

Cú bắt tay chiến lược 200 MP của Samsung và Apple

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo này là sự hợp tác giữa hai 'kỳ phùng địch thủ'. Apple và Samsung được cho là đang cùng phát triển công nghệ CMOS tại cơ sở Austin (Mỹ).

iPhone sắp có camera tới 200 MP - Ảnh 1.

Samsung sắp giúp Apple phát triển camera 200 MP

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Đây là một bước ngoặt lịch sử bởi trước nay, Sony luôn là cái tên thống trị chuỗi cung ứng cảm biến ảnh cho iPhone. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung tham gia trực tiếp vào việc sản xuất camera cho iPhone, mở ra một kỷ nguyên hợp tác sâu rộng hơn giữa hai gã khổng lồ công nghệ.

Trước đó, nhiều tin đồn kỳ vọng cột mốc 200 MP sẽ xuất hiện trên iPhone 18. Tuy nhiên, với việc dòng iPhone 17 Pro vừa thiết lập tiêu chuẩn mới với cụm ba camera 48 MP, các chuyên gia nhận định Apple sẽ không vội vã thay đổi cấu trúc phần cứng ngay lập tức.

Hơn nữa, lộ trình đặt tên của Apple cũng đang là chủ đề bàn tán sôi nổi, gồm:

  • 2025: iPhone 17
  • 2026: iPhone 18
  • 2027: Có thể Apple sẽ bỏ qua cái tên iPhone 19 để ra mắt iPhone 20 (tương tự cách họ từng bỏ qua iPhone 9 để lên thẳng iPhone X). Đây sẽ là phiên bản kỷ niệm 20 năm với những đột phá như màn hình cong 3D, camera khẩu độ thay đổi và camera ẩn dưới màn hình (UDC).
  • 2028: Chính thức ra mắt iPhone 21 với cảm biến 200 MP hoàn thiện.

Trong khi Apple đang toan tính cho tương lai xa, thì ở hiện tại, cuộc đua về phần cứng vẫn khốc liệt. Sony vừa giới thiệu cảm biến 1 inch 200 MP vào cuối năm 2025. Trớ trêu thay, có tin đồn cho rằng chính Samsung lại đang cân nhắc sử dụng cảm biến này của Sony cho chiếc Galaxy S27 Ultra (dự kiến ra mắt đầu năm 2027), thay vì sử dụng cảm biến do chính mình phát triển.

Tin liên quan

Sony tung ra cảm biến 200 MP cho smartphone, đối đầu Samsung

Sony tung ra cảm biến 200 MP cho smartphone, đối đầu Samsung

Sony vừa công bố cảm biến camera 200 MP cho smartphone đầu tiên của hãng mang tên LYTIA 901 nhằm thách thức Samsung.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Samsung Sony camera 200 MP iPhone 21
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận