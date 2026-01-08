Apple nhắm đến camera 200 MP cho iPhone năm 2028

Báo cáo mới nhất từ AppleInsider, dẫn nguồn nghiên cứu của Morgan Stanley, đã hé lộ lộ trình nâng cấp camera đầy tham vọng nhưng cũng khá xa xôi của Apple. Theo đó, 'nhà táo' dự kiến sẽ trang bị cảm biến camera 200 MP cho iPhone vào khoảng năm 2028 - thời điểm được cho là sự xuất hiện của dòng iPhone 21.

Cú bắt tay chiến lược 200 MP của Samsung và Apple

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo này là sự hợp tác giữa hai 'kỳ phùng địch thủ'. Apple và Samsung được cho là đang cùng phát triển công nghệ CMOS tại cơ sở Austin (Mỹ).

Samsung sắp giúp Apple phát triển camera 200 MP ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Đây là một bước ngoặt lịch sử bởi trước nay, Sony luôn là cái tên thống trị chuỗi cung ứng cảm biến ảnh cho iPhone. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung tham gia trực tiếp vào việc sản xuất camera cho iPhone, mở ra một kỷ nguyên hợp tác sâu rộng hơn giữa hai gã khổng lồ công nghệ.

Trước đó, nhiều tin đồn kỳ vọng cột mốc 200 MP sẽ xuất hiện trên iPhone 18. Tuy nhiên, với việc dòng iPhone 17 Pro vừa thiết lập tiêu chuẩn mới với cụm ba camera 48 MP, các chuyên gia nhận định Apple sẽ không vội vã thay đổi cấu trúc phần cứng ngay lập tức.

Hơn nữa, lộ trình đặt tên của Apple cũng đang là chủ đề bàn tán sôi nổi, gồm:

2025 : iPhone 17

: iPhone 17 2026 : iPhone 18

: iPhone 18 2027 : Có thể Apple sẽ bỏ qua cái tên iPhone 19 để ra mắt iPhone 20 (tương tự cách họ từng bỏ qua iPhone 9 để lên thẳng iPhone X). Đây sẽ là phiên bản kỷ niệm 20 năm với những đột phá như màn hình cong 3D, camera khẩu độ thay đổi và camera ẩn dưới màn hình (UDC).

: Có thể Apple sẽ bỏ qua cái tên iPhone 19 để ra mắt iPhone 20 (tương tự cách họ từng bỏ qua iPhone 9 để lên thẳng iPhone X). Đây sẽ là phiên bản kỷ niệm 20 năm với những đột phá như màn hình cong 3D, camera khẩu độ thay đổi và camera ẩn dưới màn hình (UDC). 2028: Chính thức ra mắt iPhone 21 với cảm biến 200 MP hoàn thiện.

Trong khi Apple đang toan tính cho tương lai xa, thì ở hiện tại, cuộc đua về phần cứng vẫn khốc liệt. Sony vừa giới thiệu cảm biến 1 inch 200 MP vào cuối năm 2025. Trớ trêu thay, có tin đồn cho rằng chính Samsung lại đang cân nhắc sử dụng cảm biến này của Sony cho chiếc Galaxy S27 Ultra (dự kiến ra mắt đầu năm 2027), thay vì sử dụng cảm biến do chính mình phát triển.