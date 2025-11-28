Sony tung ra cảm biến 200 MP cho smartphone, đối đầu Samsung

Với kích thước 1/1,12 inch, cảm biến này của Sony ra mắt nhằm đối đầu với cảm biến của Samsung ISOCELL HP2 1/1,3 inch trang bị trên Galaxy S25 Ultra. LYTIA 901 sử dụng công nghệ Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) và tích hợp tính năng ghép ảnh bằng AI (trí tuệ nhân tạo) giúp mở ra những khả năng mới cho nhiếp ảnh trên điện thoại.

Sony thách thức Samsung với cảm biến camera smartphone 200 MP đầu tiên ẢNH: SONY

Cảm biến mới này hỗ trợ nhiều chế độ đầu ra, từ 12,5 MP (ghép 16 pixel thành 1 pixel) đến 200 MP, mang lại khả năng quay video và zoom mạnh mẽ, với khả năng zoom trong cảm biến lên đến 4x và hỗ trợ quay video với tốc độ khung hình cao.

Sony cũng trang bị cho LYTIA 901 các tính năng HDR tiên tiến, bao gồm HDR tăng cường giúp cải thiện màu sắc và dải động. So với cảm biến chính của Galaxy S25 Ultra, LYTIA 901 có kích thước điểm ảnh lớn hơn (0,6 µm so với 0,7 µm), cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn và cải thiện cường độ điểm ảnh.

Nhiều hãng smartphone sẵn sàng dùng cảm biến camera Sony

Việc sản xuất hàng loạt cảm biến LYTIA 901 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng này. Một số nhà sản xuất Android, như Oppo và Vivo, được cho là sẽ sử dụng cảm biến này trên các mẫu cao cấp sắp ra mắt, bao gồm Find X9 Ultra và X300 Ultra. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc này chưa từng ra mắt smartphone tại Mỹ. Dù vậy, Sony có thể sẽ tích hợp cảm biến này vào một trong những flagship tương lai của mình.

Nhiều thương hiệu Trung Quốc sẵn sàng áp dụng cảm biến 200 MP từ Sony ẢNH: DIGITALTRENDS

Cảm biến LYTIA 901 hứa hẹn mang lại những bức ảnh tự nhiên hơn với tông màu và kết cấu đẹp hơn, cải thiện khả năng zoom, giảm nhiễu trong điều kiện ánh sáng yếu và nâng cao dải động. Cảm biến có thể nâng cao tiêu chuẩn cho nhiếp ảnh trên smartphone, thúc đẩy các hãng như Samsung cải tiến cảm biến 200 MP thế hệ hiện tại.

Những chiếc điện thoại đầu tiên sử dụng cảm biến này dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào đầu năm sau, giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm hiệu suất thực tế của cảm biến mới và xem liệu đáp ứng được kỳ vọng về độ chi tiết, khả năng giảm nhiễu và các lợi ích liên quan đến zoom hay không.