iPhone Air thất bại khiến xu hướng điện thoại siêu mỏng 'hụt hơi'

Từng rất được kỳ vọng nhưng mẫu điện thoại siêu mỏng iPhone Air mà Apple ra mắt gần đây đã không đạt doanh số như mong đợi. Ngay sau khi ra mắt, iPhone Air đã gặp phải tình trạng nhu cầu yếu, khiến nhiều thương hiệu đối thủ phải xem xét lại các dự án điện thoại siêu mỏng của họ.

iPhone Air có doanh số bán hàng chậm chạp kể từ ngày ra mắt ẢNH: DIGITALTRENDS

Các nguồn tin từ châu Á chỉ ra rằng, nhiều hãng điện thoại lớn của Trung Quốc đã quyết định đóng băng hoặc hủy bỏ các mẫu "kiểu Air" sau khi chứng kiến kết quả không khả quan của Apple. Đặc biệt, Samsung cũng được cho là đã ngừng phát triển biến thể Galaxy S26 Edge siêu mỏng sau khi nhận định xu hướng điện thoại mỏng không còn thu hút người tiêu dùng.

Tương lai điện thoại siêu mỏng mờ dần sau bài học iPhone Air

Mặc dù iPhone Air vẫn được bán rộng rãi ngay sau khi ra mắt, nhưng doanh số thấp rất đáng ngại. Các đối thủ cạnh tranh hiện do dự hơn trong việc theo đuổi thiết kế mỏng, thay vào đó họ đang tập trung vào những chiếc điện thoại mang đến sự cân bằng hơn, ưu tiên pin, camera và độ bền.

Tuy nhiên, điều này có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng bởi xu hướng thiết kế "mỏng và nhẹ" thường đi kèm với những đánh đổi như pin nhỏ hơn, tính năng camera hạn chế và độ bền kém. Sự thất bại của iPhone Air có thể buộc các nhà sản xuất phải suy nghĩ lại về những đánh đổi này. Nếu họ ngừng theo đuổi độ mỏng, người tiêu dùng có thể mong đợi những chiếc điện thoại với pin tốt hơn, camera mạnh mẽ hơn và giá cả hợp lý hơn trong tương lai.

Samsung được đồn đoán sẽ không ra mắt Galaxy S26 Edge vào đầu năm sau ẢNH: DIGITALTRENDS

iPhone Air thất bại cũng chính là một lời nhắc nhở rằng thiết kế mỏng manh không phải lúc nào cũng tốt hơn. Với việc các thương hiệu Trung Quốc rút lui và Samsung ngừng sản xuất Galaxy S26 Edge, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một làn sóng điện thoại tập trung vào những yếu tố thiết thực hơn như thời lượng pin, chất lượng camera và độ bền.

Trong thời gian tới, ngành công nghiệp smartphone sẽ cần theo dõi cách các công ty điều chỉnh chiến lược của họ cho năm 2026. Khi cơn sốt "phong cách Air" lắng xuống, người tiêu dùng có thể mong đợi những sản phẩm thực tế hơn thay vì các thử nghiệm mỏng manh, bao gồm cả Apple.