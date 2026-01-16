Trình duyệt Samsung Internet 'đổ bộ' lên Windows

Theo Sammy Fans, sau thời gian giới hạn tại một số thị trường, Samsung đã chính thức 'mở cửa' trình duyệt web Samsung Internet cho người dùng Windows trên toàn thế giới, hứa hẹn mang lại trải nghiệm đồng bộ hóa liền mạch chưa từng có.

Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Trước đây, Samsung Internet vốn là 'đặc sản' độc quyền trên các thiết bị di động Android và phiên bản PC chỉ được thử nghiệm giới hạn tại Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, rào cản đó giờ đây đã được gỡ bỏ.

Trình duyệt Samsung Internet đã có mặt trên PC Windows toàn cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trình duyệt Samsung Internet đã đến với người dùng Windows

Mặc dù trang chủ của Samsung có thể vẫn hiển thị thông báo giới hạn quốc gia, nhưng thực tế người dùng toàn cầu hiện đã có thể tải xuống và cài đặt trình duyệt này một cách dễ dàng. Dù vẫn đang dán nhãn Beta (thử nghiệm) - đồng nghĩa với việc có thể còn một vài lỗi nhỏ chưa được tối ưu - nhưng việc phát hành rộng rãi này là tín hiệu cho thấy phiên bản chính thức ổn định sẽ sớm ra mắt.

Về cơ bản, Samsung Internet cho Windows mang lại trải nghiệm duyệt web mượt mà, tương đồng với các đối thủ sừng sỏ như Google Chrome, Microsoft Edge hay Firefox. Giao diện được thiết kế tối giản giúp người dùng mới dễ dàng làm quen ngay từ lần đầu sử dụng.

Tuy nhiên, 'vũ khí bí mật' của trình duyệt này nằm ở khả năng đồng bộ hóa hệ sinh thái.

Mảnh ghép hoàn hảo cho người dùng Galaxy

Điểm khiến Samsung Internet trở nên đáng giá đối với người dùng Windows chính là tính năng đồng bộ hóa đa thiết bị. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Samsung Galaxy, trình duyệt trên PC sẽ tự động kết nối và đồng bộ:

Dấu trang (Bookmark).

Lịch sử duyệt web.

Các tab đang mở.

Điều này cho phép người dùng bắt đầu công việc trên điện thoại khi đang di chuyển và tiếp tục ngay trên máy tính khi về nhà mà không gặp bất kỳ gián đoạn nào.

Bên cạnh đó, tính năng bảo mật Samsung Pass cũng được tích hợp sẵn, giúp lưu trữ và đồng bộ thông tin đăng nhập an toàn giữa các thiết bị, giúp việc đăng nhập vào các trang web trở nên nhanh chóng và bảo mật hơn.

Đây được xem là một công cụ đơn giản nhưng hữu ích, đặc biệt tối ưu cho những ai đã trót yêu mến hệ sinh thái của Samsung.