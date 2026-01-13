Độc lạ chiếc tablet 'nhái' iPhone 17 Pro Max với 'nội thất' Android

Giới công nghệ vừa được một phen xôn xao khi 'thánh rò rỉ' Ice Universe của Trung Quốc bất ngờ đăng tải video về một thiết bị lạ có tên Tab 17 Pro Max, mang thương hiệu Panco. Với ngoại hình như một chiếc iPhone phóng to nhưng lại vận hành trên nền tảng Android, chiếc tablet này đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về trải nghiệm thực tế.

Lạ lùng chiếc tablet giống iPhone 17 Pro Max

Theo những hình ảnh cận cảnh từ video của Ice Universe, Tab 17 Pro Max sở hữu ngôn ngữ thiết kế gần như sao chép hoàn toàn cụm camera đặc trưng của dòng iPhone Pro Max, nhưng được phóng đại lên kích thước của một chiếc máy tính bảng. Thiết bị sở hữu màn hình lớn 10,1 inch, nhắm trực tiếp vào nhu cầu giải trí và làm việc di động.

Thông số của chiếc Tab 17 Pro Max của Panco ẢNH: CHỤP Màn HÌNH CHANDU ONLINE

Bất chấp vẻ ngoài hào nhoáng giống Apple, 'nội thất' của chiếc máy tính bảng này lại thuần Google. Theo thông số trên bao bì, Tab 17 Pro Max được cài sẵn Android 14 (phiên bản ổn định cho năm 2026), bên cạnh đó là:

Bộ nhớ: RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB.

RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Camera: Camera trước 5 MP và camera sau 13 MP - thông số khiêm tốn nhưng đủ dùng cho nhu cầu cơ bản.

Camera trước 5 MP và camera sau 13 MP - thông số khiêm tốn nhưng đủ dùng cho nhu cầu cơ bản. Pin: Dung lượng 5.000 mAh đi kèm sạc nhanh 18W.

Dung lượng 5.000 mAh đi kèm sạc nhanh 18W. Màu sắc: Đen, trắng, cam và xanh lam.

Nhà sản xuất Panco không giấu giếm ý định biến Tab 17 Pro Max thành một thiết bị làm việc lai (hybrid). Hộp sản phẩm được trang bị đầy đủ phụ kiện gồm củ sạc, chuột và bàn phím rời. Điều này cho thấy Panco đang hướng tới nhóm người dùng muốn chuyển đổi từ laptop cồng kềnh sang máy tính bảng gọn nhẹ nhưng vẫn cần thao tác nhập liệu nhanh chóng.

Máy cũng hỗ trợ 2 SIM và kết nối đầy đủ các băng tần 2G/3G/4G, đảm bảo khả năng duy trì sự liên lạc. Đồng thời có cả khả năng mở khóa bằng gương mặt.

Tab 17 Pro Max được tặng kèm cả chuột và bàn phím ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHANDU ONLINE

Dù xu hướng năm 2026 đang nghiêng về các thiết bị màn hình lớn đa nhiệm, nhưng giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. Liệu viên pin 5.000 mAh có 'gánh' nổi màn hình 10,1 inch trong thời gian dài? Cũng như sạc 18W liệu có quá chậm so với tiêu chuẩn hiện nay?

Tab 17 Pro Max chắc chắn là một cái tên thú vị, nhưng để thuyết phục người dùng bỏ tiền ra sở hữu thay vì chỉ tò mò ngắm nhìn, Panco sẽ cần chứng minh được hiệu năng thực tế của 'gã khổng lồ' này.