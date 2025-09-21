Samsung tái diễn cơn ác mộng bloatware trên Galaxy Tab S11

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh về phần cứng, phần mềm của Galaxy Tab S11 lại đang gây ra không ít lo ngại, đặc biệt là vấn đề bloatware. Bloatware là những ứng dụng được cài đặt sẵn trên thiết bị mà người dùng không yêu cầu, thậm chí một số không thể bị xóa bỏ.

4 ứng dụng bloatware được Samsung cài đặt sẵn trên Galaxy Tab S11 ẢNH: SAMMOBILE

Samsung từng bị chỉ trích vì tình trạng bloatware, nhưng công ty đã có những cải tiến trên các sản phẩm gần đây. Tuy nhiên, có vẻ như bloatware đang âm thầm quay trở lại với Galaxy Tab S11 khi mẫu máy tính bảng này được cài đặt sẵn 4 ứng dụng: Clip Studio, Goodnotes, LumaFusion và Notion. Đây là những ứng dụng hữu ích cho việc vẽ, ghi chú và chỉnh sửa, nơi Samsung cung cấp cho người dùng bản dùng thử miễn phí với các ưu đãi giảm giá.

Khi bloatware được ‘ngụy trang’ thành tính năng

Vấn đề nằm ở chỗ, Samsung đang quảng bá những ứng dụng này như một phần tính năng của máy tính bảng nhằm mục đích làm cho bloatware trông có vẻ hữu ích hơn. Nếu mọi thứ thuận lợi, có khả năng Samsung sẽ tiếp tục thêm nhiều ứng dụng cài sẵn trong tương lai thay vì phục vụ nhu cầu của người dùng mà để quảng bá cho các ứng dụng của mình.

Dĩ nhiên, người dùng hoàn toàn không ủng hộ cách thức này của Samsung bởi có nhiều cách tốt hơn để cung cấp ứng dụng, chẳng hạn như cho phép người dùng chọn lựa trong quá trình thiết lập. Samsung từng áp dụng phương pháp này ở một số quốc gia thông qua màn hình Galaxy Picks hoặc trong Galaxy Store.

Dù Samsung đang cố gắng thay đổi cách thức thêm bloatware để trông giống như một lợi ích, nhưng ngay cả những ứng dụng hữu ích cũng nên là tùy chọn. Người dùng cần có quyền quyết định thay vì bị ép buộc cài đặt những ứng dụng không mong muốn trên thiết bị mới và gây ra sự khó chịu.