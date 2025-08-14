Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Các ứng dụng bloatware nên gỡ khỏi điện thoại Samsung ngay lập tức

Kiến Văn
Kiến Văn
14/08/2025 14:49 GMT+7

Nổi tiếng với giao diện One UI thân thiện và dễ sử dụng, tuy nhiên điện thoại Samsung cũng thường được cài đặt sẵn nhiều ứng dụng, hay bloatware.

Trong số các ứng dụng bloatware này, có thể một số tiêu tốn bộ nhớ và dung lượng lưu trữ của thiết bị. Vì vậy, cách tốt nhất là người dùng điện thoại Samsung nên gỡ bỏ một số ứng dụng bloatware mà mình hiếm khi sử dụng như đề cập dưới đây.

Các ứng dụng bloatware nên gỡ khỏi điện thoại Samsung ngay lập tức - Ảnh 1.

Nhiều ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại Samsung làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng

ẢNH: ZDNET

Lưu ý: Các ứng dụng này có thể khác nhau tùy theo từng thiết bị, nhưng nhiều ứng dụng phổ biến trên tất cả các dòng điện thoại Galaxy của Samsung. Trong khi không phải tất cả đều có thể gỡ cài đặt, người dùng vẫn có thể dễ dàng tắt chúng và bật lại khi cần thiết.

Global Goals

Ứng dụng này của Samsung nhằm thúc đẩy tính bền vững nhằm cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách xem quảng cáo hoặc quyên góp cho các chương trình mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc. Mặc dù đó là ý tưởng tốt, tuy nhiên không phải ai cũng muốn tham gia quyên góp qua ứng dụng này.

Samsung Free

Ứng dụng Samsung Free cung cấp nội dung giải trí miễn phí như phim, chương trình truyền hình và tin tức. Tuy nhiên, nó thực chất chỉ là một phiên bản kết hợp của Samsung TV Plus và một số ứng dụng khác, với các tab Read và Play bổ sung. Đây là một trong những ứng dụng bloatware mà người dùng nên xem xét gỡ cài đặt ngay sau khi mua điện thoại.

Samsung TV Plus

Đây là dịch vụ truyền hình trực tuyến miễn phí có quảng cáo, cung cấp hơn 1.200 kênh tại 24 quốc gia. Mặc dù có thể hữu ích cho những ai chưa đăng ký dịch vụ phát trực tuyến nào, Samsung TV Plus không sản xuất nội dung gốc như Apple TV hay Prime Video. Nếu đã có tài khoản Netflix hay HBO Max, việc gỡ cài đặt ứng dụng này có thể là lựa chọn hợp lý.

Các ứng dụng bloatware nên gỡ khỏi điện thoại Samsung ngay lập tức - Ảnh 2.

Samsung TV Plus là một trong những ứng dụng bloatware mà người dùng điện thoại Samsung nên gỡ bỏ

ẢNH: ZDNET

Samsung Shop

Ứng dụng này cung cấp các ưu đãi và sản phẩm cá nhân hóa cho người dùng. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra tình trạng thông báo không mong muốn làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng. Người dùng có thể truy cập trang web của Samsung để tìm hiểu các ưu đãi mà không cần giữ ứng dụng trên điện thoại.

Samsung Kids

Được thiết kế cho trẻ em, ứng dụng này giúp các em phát triển kỹ năng tư duy và xây dựng thói quen kỹ thuật số lành mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có con nhỏ và đối với những người không cần đến ứng dụng này, nó có thể trở thành một gánh nặng về bộ nhớ.

Ngoài ra, nhiều điện thoại Samsung Galaxy còn được cài đặt sẵn các ứng dụng của Microsoft và mạng xã hội như Facebook và Snapchat, cùng các ứng dụng như Gaming Hub có thể hữu ích cho game thủ nhưng không cần thiết cho người dùng tập trung vào công việc.

Mỗi ứng dụng cài đặt sẵn có thể phục vụ một số người dùng nhất định nhưng lại trở thành gánh nặng cho những người khác. Do đó, người dùng nên xem xét và gỡ cài đặt những ứng dụng không cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất và dung lượng lưu trữ của thiết bị.

