Top 5 hãng điện thoại Android 'chiều lòng' khách nhất hiện nay

Khi giá của các mẫu flagship như Samsung Galaxy S25 Ultra đã chạm ngưỡng 1.299 USD (năm 2025), chiếc điện thoại giờ đây là một tài sản lớn. Giữa bão giá công nghệ, chế độ bảo hành chính là 'phao cứu sinh' quan trọng nhất. Dưới đây là 5 thương hiệu Android đang dẫn đầu cuộc đua về dịch vụ hậu mãi mà người dùng cần biết.

Trong bối cảnh giá linh kiện thay thế ngày càng tăng, việc lựa chọn một thương hiệu có chính sách bảo hành tốt cũng quan trọng như việc chọn chip hay camera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Fairphone: Quán quân Android về bảo hành bền vững

Dù là cái tên còn lạ lẫm tại nhiều thị trường, Fairphone đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về trách nhiệm của nhà sản xuất. Với triết lý chống rác thải điện tử, hãng điện thoại này cung cấp gói bảo hành tiêu chuẩn 2 năm và cho phép người dùng kích hoạt miễn phí lên tới 5 năm. Đặc biệt, mẫu Fairphone 6 mới nhất còn bảo hành pin lên đến 14 tháng - một điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp di động vốn xem pin là linh kiện hao mòn nhanh.

Samsung: Sự an tâm từ gã khổng lồ Hàn Quốc

Samsung tiếp tục chứng tỏ vị thế ông lớn với mạng lưới hỗ trợ toàn cầu. Dù bảo hành tiêu chuẩn tại Mỹ chỉ là 1 năm (so với 2 năm tại EU theo luật định), sức mạnh thực sự của Samsung nằm ở gói dịch vụ Samsung Care+. Đây là 'tấm khiên chắn' toàn diện bảo vệ thiết bị khỏi các tai nạn ngoài ý muốn như rơi vỡ, vào nước, hư hỏng cơ học và thậm chí là mất cắp.

OnePlus: 'Chơi lớn' với lỗi sọc màn hình

Từng được mệnh danh là 'kẻ hủy diệt flagship', OnePlus giờ đây cạnh tranh bằng dịch vụ chăm sóc khách hàng ấn tượng. Bên cạnh chính sách đổi trả trong 15 ngày đầu, hãng còn ghi điểm mạnh mẽ tại các thị trường cụ thể. Điển hình như tại Ấn Độ, OnePlus áp dụng chính sách bảo hành màn hình trọn đời đối với lỗi sọc xanh, vốn là nỗi ám ảnh lớn của người dùng màn hình OLED hiện nay.

Nothing: Tỉ mỉ đến từng phụ kiện

Thương hiệu với ngôn ngữ thiết kế trong suốt Nothing Phone không chỉ bán phong cách mà còn bán sự chỉn chu. Khác biệt với phần còn lại, Nothing cung cấp chế độ bảo hành cho cả củ sạc và dây cáp (thường bị các hãng khác ngó lơ). Tại EU, củ sạc được bảo hành 1 năm, cho thấy sự tự tin của hãng vào chất lượng linh kiện đi kèm.

Google: Bảo vệ chuẩn mực cho Pixel

Những chiếc Pixel với camera xuất sắc luôn là niềm khao khát của giới công nghệ. Google cung cấp chính sách bảo hành phần cứng tiêu chuẩn 1 năm (tại Mỹ) và 2 năm (tại EU). Để tối ưu sự an tâm, người dùng có thể lựa chọn gói Pixel Care+, bao gồm bảo vệ rơi vỡ và mất cắp trong tối đa 2 năm. Tuy nhiên, cần lưu ý đăng ký gói này trong vòng 60 ngày sau khi mua máy.

Lời kết

Trong bối cảnh giá linh kiện thay thế ngày càng tăng, việc lựa chọn một thương hiệu có chính sách bảo hành tốt cũng quan trọng như việc chọn chip hay camera. Nếu Fairphone là biểu tượng của sự bền bỉ tại châu Âu, thì Samsung, OnePlus và Google vẫn là những lựa chọn an toàn hàng đầu cho người dùng quốc tế nhờ các gói bảo hành mở rộng linh hoạt.