5 điện thoại Android xuất sắc nhất năm 2025

Năm 2025 khép lại với sự bùng nổ của trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) và sự trưởng thành vượt bậc của điện thoại gập. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại Android tốt nhất đã được kiểm chứng qua thời gian, thì danh sách mới nhất từ Consumer Reports chính là 'kim chỉ nam' đáng tin cậy.

Consumer Reports là một tổ chức phi lợi nhuận, độc lập hàng đầu tại Mỹ, chuyên cung cấp các đánh giá, xếp hạng và khuyến nghị sản phẩm/dịch vụ dựa trên thử nghiệm nghiêm ngặt, phi quảng cáo nhằm giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm thông minh, công bằng và minh bạch hơn.

Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, hai gã khổng lồ Samsung và Google đã chứng minh vị thế độc tôn của mình khi chiếm trọn cả 5 vị trí trong danh sách vinh danh năm nay.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra: Ông vua không ngai

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là mẫu flagship ra mắt hồi tháng 2.2025 của Samsung. Consumer Reports đánh giá Galaxy S25 Ultra là chiếc điện thoại Android tốt nhất.

Các mẫu Galaxy S25 Ultra

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMSUNG

Được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite tùy chỉnh cùng công nghệ ProScaler giúp cải thiện chất lượng hình ảnh tới 40%, S25 Ultra không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ bền bỉ. Khả năng AI thấu hiểu bối cảnh và hệ thống camera trứ danh đã giúp thiết bị này nhận được cơn mưa lời khen từ các chuyên gia kiểm định.

2. Google Pixel 10 Pro: Bậc thầy nhiếp ảnh

Nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là chụp ảnh, Pixel 10 Pro là cái tên không thể bỏ qua. Đây là mẫu điện thoại có mức giá niêm yết thấp nhất trong năm 2025 đạt được điểm tuyệt đối (Perfect Rating) về camera sau từ Consumer Reports. Sở hữu camera chính 50 MP, khả năng zoom 100x và các tính năng chỉnh sửa AI tiên tiến, Pixel 10 Pro cân bằng hoàn hảo giữa chất lượng chuyên nghiệp và giá thành hợp lý, đi kèm cam kết cập nhật phần mềm lên đến 7 năm.

Google Pixel 10 Pro đứng đầu khả năng nhiếp ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

3. Samsung Galaxy Z Flip7: Biểu tượng thời trang và tiện ích

Đại diện cho dòng điện thoại gập vỏ sò, Galaxy Z Flip7 (ra mắt tháng 7.2025) chiến thắng nhờ sự tiện dụng vượt trội. Điểm nhấn của máy nằm ở màn hình ngoài FlexWindow thông minh hơn và các công cụ AI tích hợp sâu. Người dùng có thể thực hiện các tác vụ tìm kiếm, ra lệnh giọng nói ngay trên màn hình phụ 4,1 inch mà không cần mở máy. Consumer Reports đánh giá đây không còn là một món đồ chơi công nghệ mà là một thiết bị thực dụng và chắc chắn.

Điện thoại gập Galaxy Z Flip7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

4. Samsung Galaxy Z Fold7: Cỗ máy đa nhiệm bỏ túi

Khác với người anh em Z Flip7, Galaxy Z Fold7 hướng tới đối tượng người dùng cần hiệu suất cao như doanh nhân hay game thủ. Với thiết kế gập mở như cuốn sách, thiết bị cung cấp một màn hình khổng lồ bên trong, cho phép đa nhiệm nhiều cửa sổ cùng lúc như một chiếc laptop tí hon. Samsung đã cải thiện độ bền bản lề Armor FlexHinge thêm 10% và xử lý tốt nếp gấp màn hình, giúp Fold7 trở thành lựa chọn số 1 cho năng suất làm việc di động.

Cụm camera của Z Fold7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL CAMERA WORLD

5. Google Pixel 9a: 'Kèo thơm' điện thoại Android giá 'mềm'

Ở phân khúc bình dân, Pixel 9a (ra mắt tháng 4.2025) được vinh danh là chiếc điện thoại ngân sách tốt nhất. Điểm đặc biệt khiến nó vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá là việc được tích hợp sẵn trợ lý AI Gemini Nano - tính năng vốn chỉ có trên dòng cao cấp. Dù camera không thể so bì với S25 Ultra, nhưng Pixel 9a vẫn đạt điểm số ngang ngửa với các flagship đời cũ, mang lại trải nghiệm cao cấp với mức giá cực kỳ dễ chịu.

Hai phiên bản màu sắc của Google Pixel 9a ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Kết luận

Nhìn vào danh sách Top 5 của Consumer Reports, có thể thấy xu hướng công nghệ 2025 xoay quanh việc phổ cập AI và hoàn thiện độ bền cho các thiết bị gập. Dù bạn là người dùng cơ bản hay chuyên nghiệp, 5 cái tên kể trên chính là những lựa chọn an toàn và chất lượng nhất thời điểm hiện tại.