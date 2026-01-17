Bất chấp 'bão giá' linh kiện, Pixel 10a lộ diện với giá rẻ bất ngờ

Trong khi cộng đồng công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào dòng Galaxy S26 của Samsung - dự kiến ra mắt vào cuối tháng 2 - thì một đối thủ đáng gờm khác đã âm thầm xuất hiện. Các nguồn tin rò rỉ khẳng định Google sẽ trình làng mẫu điện thoại giá rẻ Pixel 10a vào giữa tháng 2, sớm hơn sự kiện Unpacked của Samsung vài ngày, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp.

Nghịch lý giá cả: Pixel 10a rẻ hơn bản tiền nhiệm?

Giữa bối cảnh chi phí bộ nhớ và linh kiện tăng cao khiến nhiều hãng (như Nothing) phải thừa nhận việc tăng giá sản phẩm là tất yếu, Google dường như đang đi ngược lại xu hướng.

Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ uy tín MysteryLupin, Pixel 10a dự kiến ra mắt ngày 17.2 với mức giá tại châu Âu khoảng 500 euro (bản 128 GB, khoảng 15 triệu đồng) và 600 euro (bản 256 GB, khoảng 18 triệu đồng). Nếu thông tin này chính xác, Pixel 10a sẽ rẻ hơn khoảng 50 euro (1,6 triệu) so với người đàn anh Pixel 9a.

Pixel 10a sẽ có mức giá rẻ bất ngờ khiến Samsung dè chừng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Giới chuyên môn nhận định, nếu loại trừ thuế VAT (áp dụng tại EU), giá khởi điểm của Pixel 10a tại thị trường Mỹ có thể rơi vào khoảng 449 USD (11,7 triệu đồng) – một mức giá cực kỳ hấp dẫn, biến đây trở thành 'kèo thơm' khó cưỡng đối với người dùng Android muốn tiết kiệm chi phí.

Samsung Galaxy S26: Áp lực giữ giá để đấu iPhone

Ở bên kia chiến tuyến, Samsung đang chịu áp lực lớn với dòng Galaxy S26. Các báo cáo cho biết hãng quyết tâm giữ nguyên giá khởi điểm của phiên bản S26 tiêu chuẩn ở mức 799 USD (tương đương 21 triệu đồng) để cạnh tranh sòng phẳng với iPhone 17, bất chấp chi phí sản xuất leo thang.

Tuy nhiên, về mặt thời gian, Samsung có vẻ đang chậm chân hơn. Sự kiện Unpacked đầu tiên của năm 2026 được đồn đoán sẽ dời tới ngày 25.2 tại San Francisco, Mỹ (trễ hơn 1 tháng so với mọi năm). Nếu lịch trình này đúng, Pixel 10a không chỉ có lợi thế về giá (rẻ hơn đáng kể so với S26) mà còn tiếp cận người dùng sớm hơn.

Sản phẩm nào sẽ lên kệ trước?

Theo các chuyên gia rò rỉ nổi tiếng như Roland Quandt và Evan Blass, Pixel 10a có thể mở đặt hàng ngay cuối tháng 2 và lên kệ vào tuần đầu tháng 3. Trong khi đó, Galaxy S26 dự kiến mở bán vào khoảng ngày 11.3.

Như vậy, với mức giá dự kiến thấp hơn gần một nửa so với flagship của Samsung và thời điểm ra mắt thuận lợi, Pixel 10a đang đứng trước cơ hội lớn để thu hút một lượng khách hàng không nhỏ ngay trước đối thủ Hàn Quốc. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu người dùng sẽ chọn tiết kiệm với Pixel hay chờ đợi công nghệ đỉnh cao từ Galaxy S26?