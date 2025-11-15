Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google mở tính năng ghi âm cuộc gọi cho các dòng Pixel cũ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/11/2025 13:50 GMT+7

Các mẫu Pixel 6, 7, 8 chính thức nhận được khả năng ghi âm cuộc gọi, không cần AI Call Notes.

Theo TechRadar, Google đang mang đến một tin vui cho những người dùng không sở hữu các dòng Pixel mới nhất. Trong khi tính năng Call Notes dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) đang được mở rộng, nhiều thiết bị cũ hơn bị bỏ lại phía sau. Để bù đắp, Google đã bắt đầu tung ra tính năng ghi âm cuộc gọi (Call Recording) truyền thống cho một loạt mẫu máy này.

Google đã mở cho loạt máy Pixel cũ ghi âm cuộc gọi

Theo thông báo, tính năng Call Recording mới này dành cho tất cả các đời máy từ Pixel 6 trở lên mà không hỗ trợ Call Notes. Cụ thể, danh sách bao gồm:

  • Dòng Pixel 6 (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a)
  • Dòng Pixel 7 (Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a)
  • Dòng Pixel 8 (Pixel 8, Pixel 8 Pro)
  • Pixel 9a

Để nhận được tính năng này, điện thoại cần chạy Android 14 trở lên và phải cập nhật ứng dụng Điện thoại (Phone) lên phiên bản mới nhất.

Google vừa mở tính năng ghi âm cuộc gọi cho các dòng Pixel cũ - Ảnh 1.

Cuộc gọi trên điện thoại Pixel đang được ghi âm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

Cách kích hoạt và sử dụng

Việc thiết lập rất đơn giản. Người dùng chỉ cần:

  • Mở ứng dụng Phone.
  • Đi tới Settings của ứng dụng.
  • Nhấn vào mục Call Recording.
  • Tại đây, sẽ có một vài tùy chọn mạnh mẽ, gồm bật/tắt tính năng, thiết lập tự động ghi âm mọi cuộc gọi đến từ các số không có trong danh bạ, hoặc chỉ tự động ghi âm các số điện thoại cụ thể được chọn. Tính năng tự động xóa các bản ghi âm sau một thời gian nhất định cũng có sẵn.

Sau khi kích hoạt, khi đang trong một cuộc gọi, một menu Call Assist sẽ xuất hiện trên màn hình. Chỉ cần nhấn vào đó, người dùng sẽ thấy tùy chọn Call Recording. Một điểm quan trọng cần lưu ý là khi nhấn nút 'Record', sẽ có một thông báo đếm ngược, sau đó một thông báo bằng giọng nói sẽ vang lên để cho tất cả mọi người trong cuộc gọi biết rằng cuộc trò chuyện đang được ghi lại. Bạn có thể nhấn nút 'Stop' bất cứ lúc nào để dừng lại.

Tất cả các file ghi âm sau đó sẽ được lưu và có thể nghe lại dễ dàng ngay trong tab Home của ứng dụng Phone. Đây là một động thái đáng khen của Google nhằm mang lại các tính năng hữu ích cho cả những thiết bị không còn sở hữu công nghệ AI mới nhất.

Tin liên quan

Những ứng dụng Android bí mật ghi âm cuộc gọi cần xóa gấp

Những ứng dụng Android bí mật ghi âm cuộc gọi cần xóa gấp

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại ESET vừa phát hiện một nhóm gồm 12 ứng dụng Android có khả năng ghi âm lén lút trong nền.

Khám phá thêm chủ đề

Google Ghi âm Tính năng điện thoại Pixel ứng dụng Thiết lập Cuộc gọi thông báo tự động Pixel 8 Pro thiết bị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận