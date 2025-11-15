Google mở tính năng ghi âm cuộc gọi cho các dòng Pixel cũ

Theo TechRadar, Google đang mang đến một tin vui cho những người dùng không sở hữu các dòng Pixel mới nhất. Trong khi tính năng Call Notes dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) đang được mở rộng, nhiều thiết bị cũ hơn bị bỏ lại phía sau. Để bù đắp, Google đã bắt đầu tung ra tính năng ghi âm cuộc gọi (Call Recording) truyền thống cho một loạt mẫu máy này.

Google đã mở cho loạt máy Pixel cũ ghi âm cuộc gọi

Theo thông báo, tính năng Call Recording mới này dành cho tất cả các đời máy từ Pixel 6 trở lên mà không hỗ trợ Call Notes. Cụ thể, danh sách bao gồm:

Dòng Pixel 6 (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a)

Dòng Pixel 7 (Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a)

Dòng Pixel 8 (Pixel 8, Pixel 8 Pro)

Pixel 9a

Để nhận được tính năng này, điện thoại cần chạy Android 14 trở lên và phải cập nhật ứng dụng Điện thoại (Phone) lên phiên bản mới nhất.

Cuộc gọi trên điện thoại Pixel đang được ghi âm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

Cách kích hoạt và sử dụng

Việc thiết lập rất đơn giản. Người dùng chỉ cần:

Mở ứng dụng Phone.

Đi tới Settings của ứng dụng.

Nhấn vào mục Call Recording.

Tại đây, sẽ có một vài tùy chọn mạnh mẽ, gồm bật/tắt tính năng, thiết lập tự động ghi âm mọi cuộc gọi đến từ các số không có trong danh bạ, hoặc chỉ tự động ghi âm các số điện thoại cụ thể được chọn. Tính năng tự động xóa các bản ghi âm sau một thời gian nhất định cũng có sẵn.

Sau khi kích hoạt, khi đang trong một cuộc gọi, một menu Call Assist sẽ xuất hiện trên màn hình. Chỉ cần nhấn vào đó, người dùng sẽ thấy tùy chọn Call Recording. Một điểm quan trọng cần lưu ý là khi nhấn nút 'Record', sẽ có một thông báo đếm ngược, sau đó một thông báo bằng giọng nói sẽ vang lên để cho tất cả mọi người trong cuộc gọi biết rằng cuộc trò chuyện đang được ghi lại. Bạn có thể nhấn nút 'Stop' bất cứ lúc nào để dừng lại.

Tất cả các file ghi âm sau đó sẽ được lưu và có thể nghe lại dễ dàng ngay trong tab Home của ứng dụng Phone. Đây là một động thái đáng khen của Google nhằm mang lại các tính năng hữu ích cho cả những thiết bị không còn sở hữu công nghệ AI mới nhất.