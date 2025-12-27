Sự thật bất ngờ về xếp hạng chống nước trên Android

Khi chọn mua một chiếc điện thoại Android, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp, người dùng thường thấy dòng chữ 'chống nước và bụi chuẩn IP68'. Tuy nhiên, hiểu sai về khả năng này có thể khiến bạn phải trả giá đắt bằng chính chiếc điện thoại của mình.

Ý nghĩa thực sự về khả năng chống nước và bụi của smartphone Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Giải mã những con số chống nước và chống bụi (IP)

IP (Ingress Protection) là tiêu chuẩn quốc tế dùng để xếp hạng khả năng bảo vệ của thiết bị điện tử trước các tác nhân bên ngoài. Mã này bao gồm 2 chữ số:

Chữ số đầu tiên (bụi) : Thang điểm sẽ tính từ 1 đến 6. Số '6' là mức cao nhất, đồng nghĩa với việc khung máy hoàn toàn kín, ngăn chặn mọi bụi bẩn xâm nhập. Nếu bạn thấy chữ 'X' (ví dụ IPX8), nghĩa là thiết bị chưa được kiểm nghiệm về bụi - điều thường thấy ở các dòng điện thoại gập đời cũ do hạn chế về bản lề. Tuy nhiên, Google Pixel 10 Pro Fold mới đây đã phá vỡ định kiến này khi trở thành điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn chống bụi.

Cạm bẫy 'nước ngọt' và thời gian

Các bài kiểm tra chuẩn IP được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm với nước ngọt. Vì vậy, đây cũng là điểm chí mạng mà nhiều người dùng bỏ qua và hiểu sai.

Điều này có nghĩa là chuẩn IP68 không bảo vệ điện thoại của bạn trước nước biển (nước mặn) hoặc nước hồ bơi có nồng độ hóa chất cao. Muối biển có khả năng ăn mòn ron cao su và linh kiện điện tử cực nhanh, khiến việc mang điện thoại đi lặn biển gần như chắc chắn sẽ làm mất hiệu lực bảo hành. Ngoài ra, khả năng kháng nước không phải là vĩnh cửu; các lớp keo và ron cao su sẽ lão hóa theo thời gian, khiến chiếc điện thoại cũ của bạn dễ bị 'ngộp nước' hơn lúc mới mua.

Nước biển là kẻ thù số một của điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Kỷ nguyên mới IP69 và IP69K

Không dừng lại ở IP68, các nhà sản xuất đang đẩy giới hạn lên cao hơn. Các thương hiệu như OnePlus, Motorola hay dòng điện thoại siêu bền Oscal Tank 1 đang phổ cập chuẩn IP69.

Ở mức độ này, điện thoại không chỉ lặn sâu hơn mà còn chịu được các tia nước áp suất cao ở cự ly gần và nhiệt độ cao. OnePlus thậm chí đã demo khả năng của OnePlus 13 và OnePlus 15 bằng các cho chúng vào máy rửa chén đang hoạt động mà vẫn 'sống sót' ổn định.

Đặc biệt, OnePlus 15 đã đạt tới chuẩn IP69K. Chữ 'K' đại diện cho cấp độ công nghiệp, chịu được áp lực nước khủng khiếp từ 80 - 100 bar ở nhiệt độ lên tới 80 độ C. Dù người dùng phổ thông hiếm khi cần đến mức độ bảo vệ này (trừ khi người dùng làm việc trong nhà máy hóa chất hay thực phẩm), nhưng nó mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Tóm lại, với đa số người dùng, IP68 là đủ dùng. Nhưng hãy luôn nhớ rằng 'kháng nước' không có nghĩa là chống nước tuyệt đối và hãy cẩn trọng với nước biển để chiếc điện thoại Android của bạn có thể hoạt động bền bỉ theo năm tháng.