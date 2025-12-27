Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Sự thật bất ngờ về xếp hạng chống nước trên Android

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/12/2025 14:54 GMT+7

Đừng mang điện thoại đi biển nếu bạn vẫn đang có những lầm tưởng tai hại dưới đây về chỉ số chống nước và bụi (IP).

Khi chọn mua một chiếc điện thoại Android, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp, người dùng thường thấy dòng chữ 'chống nước và bụi chuẩn IP68'. Tuy nhiên, hiểu sai về khả năng này có thể khiến bạn phải trả giá đắt bằng chính chiếc điện thoại của mình.

Sự thật ngã ngửa về xếp hạng chống nước trên Android - Ảnh 1.

Ý nghĩa thực sự về khả năng chống nước và bụi của smartphone Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Giải mã những con số chống nước và chống bụi (IP)

IP (Ingress Protection) là tiêu chuẩn quốc tế dùng để xếp hạng khả năng bảo vệ của thiết bị điện tử trước các tác nhân bên ngoài. Mã này bao gồm 2 chữ số:

  • Chữ số đầu tiên (bụi): Thang điểm sẽ tính từ 1 đến 6. Số '6' là mức cao nhất, đồng nghĩa với việc khung máy hoàn toàn kín, ngăn chặn mọi bụi bẩn xâm nhập. Nếu bạn thấy chữ 'X' (ví dụ IPX8), nghĩa là thiết bị chưa được kiểm nghiệm về bụi - điều thường thấy ở các dòng điện thoại gập đời cũ do hạn chế về bản lề. Tuy nhiên, Google Pixel 10 Pro Fold mới đây đã phá vỡ định kiến này khi trở thành điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn chống bụi.
  • Chữ số thứ hai (nước): Thang điểm thường thấy là từ 1 đến 8. Mức '8' cho phép điện thoại ngâm trong nước sâu hơn 1 mét trong khoảng 30 phút. Mức '7' cũng cho phép ngâm nhưng thời gian hạn chế hơn, trong khi mức '5' hoặc '6' chỉ chịu được tia nước bắn (như đi mưa).

Cạm bẫy 'nước ngọt' và thời gian

Các bài kiểm tra chuẩn IP được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm với nước ngọt. Vì vậy, đây cũng là điểm chí mạng mà nhiều người dùng bỏ qua và hiểu sai.

Điều này có nghĩa là chuẩn IP68 không bảo vệ điện thoại của bạn trước nước biển (nước mặn) hoặc nước hồ bơi có nồng độ hóa chất cao. Muối biển có khả năng ăn mòn ron cao su và linh kiện điện tử cực nhanh, khiến việc mang điện thoại đi lặn biển gần như chắc chắn sẽ làm mất hiệu lực bảo hành. Ngoài ra, khả năng kháng nước không phải là vĩnh cửu; các lớp keo và ron cao su sẽ lão hóa theo thời gian, khiến chiếc điện thoại cũ của bạn dễ bị 'ngộp nước' hơn lúc mới mua.

Sự thật ngã ngửa về xếp hạng chống nước trên Android - Ảnh 2.

Nước biển là kẻ thù số một của điện thoại

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Kỷ nguyên mới IP69 và IP69K

Không dừng lại ở IP68, các nhà sản xuất đang đẩy giới hạn lên cao hơn. Các thương hiệu như OnePlus, Motorola hay dòng điện thoại siêu bền Oscal Tank 1 đang phổ cập chuẩn IP69.

Ở mức độ này, điện thoại không chỉ lặn sâu hơn mà còn chịu được các tia nước áp suất cao ở cự ly gần và nhiệt độ cao. OnePlus thậm chí đã demo khả năng của OnePlus 13 và OnePlus 15 bằng các cho chúng vào máy rửa chén đang hoạt động mà vẫn 'sống sót' ổn định.

Đặc biệt, OnePlus 15 đã đạt tới chuẩn IP69K. Chữ 'K' đại diện cho cấp độ công nghiệp, chịu được áp lực nước khủng khiếp từ 80 - 100 bar ở nhiệt độ lên tới 80 độ C. Dù người dùng phổ thông hiếm khi cần đến mức độ bảo vệ này (trừ khi người dùng làm việc trong nhà máy hóa chất hay thực phẩm), nhưng nó mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Tóm lại, với đa số người dùng, IP68 là đủ dùng. Nhưng hãy luôn nhớ rằng 'kháng nước' không có nghĩa là chống nước tuyệt đối và hãy cẩn trọng với nước biển để chiếc điện thoại Android của bạn có thể hoạt động bền bỉ theo năm tháng.

Tin liên quan

Cảnh báo nước lau kính có thể làm hỏng màn hình TV

Cảnh báo nước lau kính có thể làm hỏng màn hình TV

Mặc dù màn hình TV không phải là thiết bị cảm ứng và ít bị bám dấu vân tay như smartphone hay tablet, chúng vẫn dễ bị bám bụi và bẩn.

Khám phá thêm chủ đề

chống nước tiêu chuẩn IP điện thoại Android xếp hạng Chống bụi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận