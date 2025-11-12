Cảnh báo nước lau kính có thể làm hỏng màn hình TV

Việc giữ cho màn hình và viền màn hình TV luôn sạch sẽ là rất quan trọng. Nhiều người có thói quen sử dụng nước lau kính để vệ sinh, nhưng đây không phải là lựa chọn an toàn. Nguyên nhân vì nước lau kính có thể làm hỏng lớp phủ chống chói trên màn hình TV, dẫn đến các vết bẩn và đổi màu làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh và thẩm mỹ khi TV tắt.

Vệ sinh màn hình TV tưởng đơn giản nhưng cũng dễ gặp phải sai lầm ẢNH: ZDNET

Nên sử dụng gì để vệ sinh màn hình TV?

Giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất là dùng nước cất pha với một giọt xà phòng dịu nhẹ. Ngoài ra, người dùng có thể chọn dung dịch vệ sinh màn hình chuyên dụng, nhưng cần đảm bảo rằng sản phẩm đó an toàn cho màn hình TV. Khi vệ sinh, hãy thấm dung dịch vào khăn vải sợi nhỏ mềm, không xịt trực tiếp lên màn hình và lau nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.

Lưu ý rằng nước lau kính thường chứa hóa chất như cồn và amoniac, điều này có thể gây hại cho bề mặt màn hình LCD. Dù giấm tự nhiên và nước có thể là lựa chọn an toàn cho nhiều bề mặt khác, nhưng không nên sử dụng chúng trên màn hình TV vì có thể làm hỏng lớp phủ. Nếu màn hình bị bám bẩn nghiêm trọng, người dùng có thể dùng hỗn hợp nước cất với một ít cồn khử trùng, nhưng chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ và lau sạch ngay sau đó.

Hãy tuân thủ một số quy tắc khi vệ sinh màn hình TV ẢNH: REAL SIMPLE

Cách vệ sinh màn hình TV

Khi vệ sinh, hãy tắt TV và để nguội. Sử dụng một miếng vải sợi nhỏ sạch và khô để xịt dung dịch vệ sinh, sau đó lau nhẹ nhàng. Đối với các mẫu TV LED và OLED mới, người dùng cần đặc biệt cẩn thận để không ấn mạnh. Cuối cùng, hãy sử dụng một miếng vải khô khác để lau sạch lần cuối.

Không phải tất cả chất tẩy rửa màn hình đều an toàn cho mọi loại TV. Hãy kiểm tra thành phần và khuyến nghị từ nhà sản xuất. Nếu không chắc chắn, người dùng có thể tham khảo dung dịch vệ sinh được phê duyệt từ nhà sản xuất TV. Với sự chăm sóc đúng cách, ngay cả những chiếc TV giá rẻ cũng có thể hoạt động hiệu quả trong 45.000 giờ hoặc hơn. Sử dụng dung dịch vệ sinh phù hợp sẽ giúp TV luôn trông đẹp và hoạt động tốt.