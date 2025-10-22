Vì sao iPhone 17 Pro màu cam bỗng hóa hồng?

Một video khác trên TikTok cũng ghi nhận hiện tượng tương tự, khi chiếc iPhone 17 Pro màu cam đổi màu ở khu vực camera và các cạnh. Mặc dù một số trường hợp như vậy đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là hiện tượng phổ biến.

Hình ảnh một chiếc iPhone 17 Pro màu cam bị đổi màu được chia sẻ trên mạng ẢNH: REDDIT

Điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về lý do đằng sau vấn đề là gì? Để lý giải, các chuyên gia tại 9to5Mac cho rằng nguyên nhân gây ra hiện tượng đổi màu có thể liên quan đến việc tiếp xúc với dung môi tẩy rửa chứa hydrogen peroxide.

Khung máy của iPhone 17 Pro được làm từ nhôm anodized, với lớp oxit nhân tạo nhằm chống ăn mòn và tạo màu sắc đồng đều. Trong khi đó, hydrogen peroxide là một chất oxy hóa mạnh, có thể làm hỏng lớp oxit này, đặc biệt khi tiếp xúc nhiều lần hoặc kéo dài. Hậu quả là bề mặt có thể bị ăn mòn, phai màu hoặc đổi màu cục bộ, chủ yếu ở các khu vực xung quanh khung nhôm và mặt phẳng camera, thay vì mặt kính phía sau.

Làm gì để bảo vệ màu sắc trên iPhone 17 Pro?

Để tránh tình trạng này xảy ra với iPhone 17 Pro, người dùng nên thực hiện theo khuyến cáo mà Apple đưa ra trước đó, bao gồm tránh xa các chất tẩy rửa có chứa thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide.

Trên trang web hỗ trợ của mình, Apple nhấn mạnh: "Không sử dụng các sản phẩm có chứa thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide. Tránh để hơi ẩm lọt vào bất kỳ khe hở nào và không nhúng iPhone vào bất kỳ chất tẩy rửa nào. Sau khi khử trùng, hãy lau bằng vải mềm, hơi ẩm (có pha nước), không xơ".

Vì vậy, nếu người dùng đang sử dụng một loại nước tẩy rửa yêu thích để lau chùi iPhone 17 Pro của mình, hãy kiểm tra kỹ thành phần để đảm bảo không chứa các chất gây hại này.