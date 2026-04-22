Ông Tim Cook sắp rời ghế CEO Apple, Tổng thống Trump và dàn tỉ phú nói gì?

Phong Đỗ
22/04/2026 12:04 GMT+7

Sau thông tin Tim Cook rời Apple, từ CEO Google cho đến OpenAI đồng loạt lên tiếng.

Theo MacRumors, thông báo ông Tim Cook chính thức rời vị trí giám đốc điều hành (CEO) Apple vào ngày 1.9 tới đây đã tạo nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ chưa từng có từ các nguyên thủ quốc gia cho đến những 'ông trùm' tại thung lũng Silicon. Dưới đây là những phát ngôn gây chú ý nhất về sự kiện mang tính lịch sử này của 'táo khuyết'.

Tổng thống Trump: "Steve Jobs cũng không làm tốt bằng Tim"

Gây kinh ngạc nhất chính là nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù nổi tiếng là người hâm mộ Steve Jobs, nhưng ông Trump khẳng định: "Nếu Steve không rời bỏ thế giới này quá sớm, Apple vẫn sẽ thành công, nhưng không bao giờ đạt đến tầm vóc rực rỡ như dưới thời của Tim Cook". Ông cũng không quên nhắc lại một cách đầy tự mãn về sức ảnh hưởng của mình khi cho rằng lãnh đạo Apple từng phải gọi điện để 'lấy lòng' ông.

Ông Tim Cook chính thức rời Apple vào tháng 9 này

Warren Buffett: "Tim Cook là người độc nhất vô nhị"

'Huyền thoại xứ Omaha' Warren Buffett, người sở hữu lượng lớn cổ phiếu Apple, đã dành những lời có cánh cho CEO Tim Cook: "Apple sẽ không thể là Apple của ngày hôm nay nếu thiếu Tim Cook. Ông ấy là người độc nhất vô nhị, khi biết cách làm hài lòng cả khách hàng, nhân viên lẫn các cổ đông".

Những ông trùm của làng công nghệ nói gì?

Sundar Pichai (CEO Google): Tôn vinh hành trình phi thường và sự cam kết tuyệt đối của ông Cook với sứ mệnh của Apple bằng dòng chia sẻ: "Chúc mừng Tim Cook về một hành trình phi thường. Tôi luôn tôn trọng sự cam kết sâu sắc của ông đối với sứ mệnh của Apple. Chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong vai trò mới".

Sam Altman (CEO OpenAI) đã có lời chia sẻ ngắn gọn: "Tim Cook là một huyền thoại. Tôi vô cùng biết ơn những gì ông đã cống hiến và biết ơn cả Apple".

Trong khi đó, Palmer Luckey (cha đẻ Oculus VR) lại gây chú ý với lời chào tạm biệt đầy hài hước: "RIP Tim Apple", vốn là nhắc lại sự cố gọi nhầm tên kinh điển của Tổng thống Trump trước đây.

Cristiano Amon (CEO Qualcomm) cũng lên tiếng: "Chúc mừng Tim Cook với gần 15 năm lãnh đạo tại Apple, và chúc mừng John Ternus đã trở thành tân CEO".

Trong khi thế giới còn đang mải mê bàn tán về CEO Tim Cook, mọi ánh mắt cũng dần đổ dồn về phía John Ternus - người sẽ chính thức tiếp quản đế chế ngàn tỉ USD từ tháng 9 năm nay. Với kinh nghiệm dẫn dắt mảng phần cứng, ông Ternus được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng gió mới, dù cái bóng của người tiền nhiệm là quá lớn.

Apple thay CEO Tim Cook bằng người làm sản phẩm

Apple bổ nhiệm John Ternus, người làm sản phẩm kỳ cựu để thay Tim Cook dẫn dắt công ty trong kỷ nguyên AI bùng nổ.

