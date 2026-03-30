CEO Apple tiết lộ sự thật kinh hoàng về việc lướt điện thoại mỗi ngày

Phong Đỗ
30/03/2026 09:23 GMT+7

'Cha đẻ' iPhone gây sốc khi khuyên người dùng: "Hãy bỏ điện thoại xuống".

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, CEO Tim Cook của Apple đã đưa ra một lời cảnh báo ngược đời, đó là đừng để những chiếc điện thoại có giá trị cả ngàn USD do chính công ty ông sản xuất thống trị cuộc sống của bạn.

Khi 'ông trùm' Apple lo sợ người dùng nghiện điện thoại

"Tôi không muốn mọi người sử dụng chúng quá nhiều", ông Cook chia sẻ thẳng thắn trên chương trình Good Morning America. Lời thú nhận này từ người đứng đầu đế chế công nghệ giá trị nhất thế giới như một gáo nước lạnh dội vào cơn sốt 'nghiện lướt màn hình' toàn cầu. Theo ông, thay vì nhìn chằm chằm vào những tấm nền OLED sắc nét, con người nên dành thời gian đó để nhìn vào mắt nhau hoặc hòa mình vào thiên nhiên.

CEO Tim Cook khuyên mọi người bỏ điện thoại xuống

Sự lo ngại của ông hoàn toàn có cơ sở khoa học. Một thống kê đáng báo động cho thấy thanh thiếu niên hiện nay dành trung bình hơn 8 giờ mỗi ngày chỉ để tương tác với các thiết bị điện tử. Con số này không chỉ là một thói quen, mà là một 'đại dịch thầm lặng' đang hủy hoại sức khỏe cộng đồng.

Cái bẫy 'Dopamine kỹ thuật số'

Các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychiatry chỉ ra rằng, việc lướt điện thoại vô định tạo ra những đợt bùng nổ dopamine ngắn hạn, tương tự như cơ chế của các chất gây nghiện. Hệ quả là gì?

  • Hội chứng 'Tech Neck': Những cơn đau mỏi cổ vai gáy kinh niên do tư thế cúi gằm mặt vào màn hình.
  • Suy giảm tâm thần: Nguy cơ trầm cảm tăng vọt nếu sử dụng màn hình quá 2 giờ mỗi ngày, đặc biệt là ở trẻ em.
  • Rối loạn giấc ngủ: Ánh sáng xanh và sự kích thích liên tục từ mạng xã hội khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm, dẫn đến các bệnh về tim mạch và tâm lý.

Công thức 'cai nghiện' 21 ngày

Dù công nghệ là một phần không thể thiếu trong thời đại hiện nay, nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra những giải pháp để chúng ta không trở thành 'nô lệ' của smartphone:

  • Chiến dịch 3 tuần: Khoa học chứng minh chỉ cần cắt giảm thời gian sử dụng điện thoại trong 21 ngày liên tục, bộ não sẽ tự thiết lập lại sự cân bằng và cải thiện sức khỏe tâm thần rõ rệt.
  • Sử dụng có chủ đích: Hãy xác định rõ "Tôi cầm máy để làm gì" thay vì mở khóa điện thoại theo bản năng.
  • Thay thế bằng vận động: Hoạt động thể chất là cách hiệu quả nhất để não bộ phục hồi sau những giờ dài tiếp xúc với ánh sáng xanh.

Như CEO Tim Cook đã khẳng định, công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó hỗ trợ cuộc sống, chứ không phải thay thế những kết nối thực tế giữa con người với con người.

Khe microSD biến mất khỏi smartphone từ khi nào?

Khe microSD biến mất khỏi smartphone từ khi nào?

Khe cắm thẻ nhớ microSD từng là một tính năng phổ biến trên hầu hết smartphone Android để người dùng dễ dàng mở rộng dung lượng lưu trữ.

