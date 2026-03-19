Ông Tim Cook chính thức lên tiếng về việc rời ghế CEO tại Apple

Theo TechSpot, trong bài phỏng vấn mới nhất trên chương trình Good Morning America, CEO Apple Tim Cook (65 tuổi) đã dập tắt mọi nghi ngờ về việc ông đang chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực. Khi được hỏi trực tiếp về các báo cáo cho rằng ông sẽ rời công ty vào năm 2026, ông Cook thẳng thắn đáp lại: "Tôi không hề nói như vậy. Đó chỉ là tin đồn".

Tim Cook: Mối nhân duyên 28 năm và tình yêu mãnh liệt với Apple

Gạt đi những con số về tuổi tác, CEO Tim Cook chia sẻ về sự gắn bó bền chặt với công ty kể từ khi ông bước chân vào Apple 28 năm trước. "Tôi yêu công việc này một cách sâu sắc. Mỗi ngày làm việc tại Apple đối với tôi đều là một niềm hạnh phúc. Những cộng sự tuyệt vời tại đây đã giúp tôi bộc lộ những gì tốt nhất của bản thân và tôi cũng hy vọng làm được điều tương tự cho họ".

CEO Tim Cook của Apple phủ nhận việc nghỉ hưu trong năm nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FORTUNE

Dưới sự dẫn dắt của ông Cook từ tháng 8.2011, Apple đã trải qua một kỷ nguyên tăng trưởng thần tốc, đạt cột mốc vốn hóa 3.000 tỉ USD và mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực như Apple Watch, dịch vụ, chip tự thiết kế và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù Tim Cook phủ nhận việc nghỉ hưu sớm, giới phân tích vẫn không ngừng quan sát các chuyển động nội bộ của Apple. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là John Ternus, đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Việc CEO giao quyền giám sát đội ngũ thiết kế cho ông Ternus vào cuối năm ngoái, cùng với sự xuất hiện dày đặc của vị phó chủ tịch này tại các sự kiện ra mắt sản phẩm, đã khiến nhiều người tin rằng ông đang được đào tạo để trở thành 'người kế vị' tương lai. Tuy nhiên, thái độ quyết đoán của Tim Cook trong cuộc phỏng vấn cho thấy việc chuyển giao quyền lực chưa nằm trong chương trình nghị sự cấp bách của Apple.

Đối với các nhà đầu tư, sự hiện diện của ông Cook đồng nghĩa với sự ổn định. Phong cách lãnh đạo bài bản, điềm tĩnh và chính xác về mặt vận hành của ông đã định hình nên một Apple vững chắc trong kỷ nguyên hậu Steve Jobs.

Dù những suy đoán về người kế nhiệm sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng hiện tại, Tim Cook vẫn đang tận tâm với công việc mà ông đã chèo lái suốt gần 15 năm qua. Với ông, cuộc sống thiếu vắng Apple là điều "khó có thể tưởng tượng được".