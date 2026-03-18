Apple Watch gây bỏng cổ tay người dùng, Apple im lặng suốt 6 tháng

Theo TechSpot, khi công nghệ đeo tay thông minh đang trở thành vật bất ly thân trong đời sống hiện đại, ít ai ngờ rằng chúng có thể biến thành một 'lò sưởi' nguy hiểm ngay trên da thịt mình. Mới đây, một người dùng Reddit đã đăng tải chi tiết vụ việc Apple Watch gây bỏng cổ tay nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2025, dấy lên làn sóng lo ngại về độ an toàn của pin Lithium-ion trên các thiết bị siêu nhỏ.

Apple Watch gây bỏng, nạn nhân 'kêu cứu' suốt 6 tháng

Theo lời kể của nạn nhân (tài khoản Southern_Chest_9084, sống tại Ấn Độ), sự việc xảy ra trong lúc anh đang làm việc bình thường. Một luồng nhiệt lớn đột ngột bùng phát từ mặt dưới chiếc Apple Watch, khiến anh không kịp trở tay. Kết quả là một vết bỏng phồng rộp, in hằn rõ rệt hình dáng của chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Vết bỏng do Apple Watch gây ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Vết thương không chỉ gây đau đớn mà còn cực kỳ chậm lành, một dấu hiệu cho thấy nhiệt độ đã đạt ngưỡng rất cao do lỗi linh kiện bên trong. Dù chiếc đồng hồ không có dấu hiệu nứt vỡ bên ngoài, nhưng sự nóng lên đột ngột này chỉ có thể xuất phát từ sự thất bại của hệ thống quản lý nhiệt độ hoặc hiện tượng đoản mạch pin.

Đáng chú ý hơn cả lỗi kỹ thuật chính là thái độ của bộ phận hỗ trợ khách hàng. Suốt 6 tháng qua, nạn nhân luôn phải đối mặt với những cuộc gọi, email và lời hứa suông.

Ban đầu, đại diện Apple đưa ra một lý giải đầy tranh cãi: "Do da người dùng quá nhạy cảm hoặc bị dị ứng". Khi hình ảnh vết bỏng thực tế được cung cấp, hãng mới yêu cầu gửi máy về Ireland để giám sát kỹ thuật. Tuy nhiên, lệnh thu hồi máy liên tục bị hủy bỏ với lý do "sai chính sách", khiến nạn nhân phải lặn lội hàng giờ đồng hồ đến Apple Store chỉ để nhận lại những cái lắc đầu từ nhân viên trực tiếp.

Các chuyên gia kỹ thuật nhận định, dù các thiết bị cao cấp luôn có mạch bảo vệ, nhưng việc nén quá nhiều linh kiện (màn hình OLED, cảm biến, pin...) vào một không gian siêu nhỏ bằng kim loại luôn tiềm ẩn rủi ro tản nhiệt kém. Chỉ cần một lỗi phần mềm (firmware) khiến chip xử lý chạy quá tải hoặc pin bị lỗi sản xuất, chiếc đồng hồ sang trọng sẽ ngay lập tức trở thành một mối nguy hại.

Tính đến giữa tháng 3.2026, vụ việc vẫn chưa được Apple giải quyết dứt điểm. Nạn nhân cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi kiện nhằm yêu cầu sự minh bạch về an toàn sản phẩm.