Vì sao điện thoại sạc chậm dù đang sử dụng bộ sạc nhanh?

Sạc nhanh là 'vị cứu tinh' trong nhịp sống hối hả, giúp thiết bị nạp lại hàng chục phần trăm pin chỉ trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy chiếc điện thoại của mình bỗng dưng sạc chậm bất thường dù màn hình vẫn báo đang sạc nhanh, thì hệ thống sạc chắc chắn đang gặp một trong những rào cản dưới đây.

Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng lớn tới tốc độ sạc pin

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Thủ phạm giấu mặt tí hon trong cổng sạc

Trước khi đổ lỗi cho củ sạc hay dây cáp, hãy soi đèn pin vào cổng sạc của bạn. Qua thời gian đút túi quần hay bỏ trong balo, xơ vải và bụi bẩn dễ kẹt lại bên trong, làm giảm diện tích tiếp xúc giữa chân sạc và cổng kết nối. Ngoài ra, nếu máy vừa tiếp xúc với nước hoặc môi trường quá ẩm, hệ thống cũng sẽ tự động giới hạn dòng điện để bảo vệ bo mạch. Hãy vệ sinh cổng sạc cẩn thận và để máy khô ráo hoàn toàn.

Phụ kiện sai quy cách hoặc không đạt chuẩn

Một chiếc iPhone 17 có thể nhận công suất sạc 40W, hay Galaxy S26 Ultra lên tới 60W, nhưng điều đó vô nghĩa nếu củ sạc của bạn chỉ có công suất 15W. Hơn nữa, nếu bạn dùng chung một củ sạc nhiều cổng cho cả laptop và điện thoại, hãy chắc chắn cổng bạn đang cắm hỗ trợ đúng chuẩn sạc nhanh.

Đặc biệt, sợi cáp truyền tải cũng quan trọng không kém. Một sợi cáp đứt ngầm hoặc cáp rẻ tiền không đạt chuẩn USB Power Delivery (USB-PD) sẽ 'bóp nghẹt' dòng điện đi vào điện thoại. Lời khuyên tốt nhất là sử dụng trọn bộ phụ kiện chính hãng hoặc từ các thương hiệu bên thứ ba uy tín.

Nhiệt độ quá cao

Bạn có thói quen vừa cắm sạc vừa chơi game đồ họa nặng? Việc bộ vi xử lý và màn hình hoạt động hết công suất sẽ sinh ra một lượng nhiệt lớn. Để tránh nguy cơ cháy nổ, cơ chế bảo vệ của điện thoại sẽ tự động ngắt hoặc giảm dòng điện sạc vào. Môi trường sạc như đặt trên nệm, trong xe hơi phơi nắng cũng mang lại hậu quả tương tự. Hãy để máy nghỉ ngơi, tắt màn hình ở nơi thoáng mát khi sạc.

Thiết lập phần mềm và tình trạng sức khỏe của pin

Đôi khi tính năng thông minh lại gây hiểu lầm. Các chế độ như 'Sạc pin được tối ưu hóa' (Optimized Battery Charging) trên iPhone hay các giới hạn sạc trên Android sẽ cố tình làm chậm tốc độ sạc khi chặng đường đạt đến mốc 80% để bảo vệ tuổi thọ linh kiện. Hãy kiểm tra lại phần cài đặt này.

Cuối cùng, nếu bạn đã thử mọi cách nhưng tình hình không cải thiện, khả năng cao viên pin của máy đã bị chai hoặc hao mòn vật lý nghiêm trọng theo thời gian. Đây là lúc bạn cần mang máy đến các trung tâm bảo hành để thay thế một viên pin mới.