Công nghệ Thủ thuật

Cách xử lý khi chuôi cắm USB gãy kẹt trong cổng sạc điện thoại

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/11/2025 10:38 GMT+7

Dưới đây là cách xử lý 'chuẩn' nhất khi chuôi cắm USB gãy kẹt trong cổng sạc của điện thoại.

Theo BGR, một trong những sự cố phổ biến và gây khó chịu nhất của người dùng smartphone là chuôi cắm của dây sạc bị gãy và mắc kẹt trong cổng USB của điện thoại, khiến thiết bị không thể sạc pin hay truyền dữ liệu. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, bạn hoàn toàn có thể tự xử lý tại nhà.

Xử lý thế nào khi chuôi sạc USB kẹt cứng trong điện thoại?

Đối với hầu hết các dòng điện thoại thông minh hiện nay, cổng USB là điểm kết nối vật lý duy nhất và quan trọng nhất. Nhưng trong một khoảnh khắc không may, phần đầu kim loại của chuôi cắm có thể bị mòn hoặc gãy và kẹt cứng bên trong.

Cần làm gì khi chuôi cắm USB gãy kẹt trong cổng sạc điện thoại? - Ảnh 1.

Chuôi cắm dây sạc bị gãy và mắc kẹt trong cổng điện thoại

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Mặc dù tình huống này rất đáng lo ngại vì nó có thể dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn hệ thống sạc hoặc thậm chí gây chập điện, nhưng bạn vẫn có cơ hội tự mình khắc phục.

Trước khi bắt đầu, hãy xác định mức độ nghiêm trọng. Nếu mảnh vỡ kim loại còn nhô ra ngoài nhiều, cơ hội thành công của bạn sẽ cao hơn. Bạn sẽ cần một trong ba công cụ sau gồm nhíp cứng (loại tốt), kìm mũi nhọn, hoặc một chiếc bấm móng tay. Tuyệt đối không dùng ngón tay để thử kéo, ngay cả khi mảnh vỡ trông có vẻ lớn. Việc này rất dễ làm hỏng các chân tiếp xúc mỏng manh bên trong cổng sạc

Quy trình 3 bước xử lý an toàn cổng sạc bị mắc kẹt

Quy trình thực tế đơn giản, nhưng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

  • Tắt nguồn điện thoại: Đây là bước quan trọng nhất để loại bỏ mọi nguy cơ chập điện và bảo vệ các linh kiện bên trong. Hãy tắt nguồn hoàn toàn.
  • Chọn và kẹp chắc: Sử dụng công cụ bạn đã chọn (nhíp, kìm hoặc bấm móng tay), đưa vào một cách thật chậm và nhẹ nhàng. Kẹp chặt vào mảnh vỡ kim loại. Hãy thử kẹp vài lần để đảm bảo bạn đã có một điểm bám thật chắc chắn.
  • Kéo từ từ: Sau khi đã kẹp chắc, hãy kéo thẳng mảnh vỡ ra ngoài một cách từ từ và ổn định. Đừng giật mạnh hoặc lắc qua lại.

Nếu bạn không thể kẹp được bằng công cụ này, hãy thử một công cụ khác. Trong trường hợp tất cả các công cụ đều không thể kẹp được, hoặc mảnh vỡ nằm quá sâu, đừng cố gắng thêm nữa. Đây là lúc bạn nên mang thiết bị của mình đến một cửa hàng sửa chữa chuyên nghiệp để họ xử lý an toàn.

