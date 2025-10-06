Lỗ tròn nhỏ cạnh cổng sạc điện thoại có công dụng gì?

Hầu hết mọi người đều từng thắc mắc về một lỗ tròn nhỏ xíu, cỡ đầu ghim nằm ngay cạnh cổng sạc trên điện thoại của mình. Nhiều người đã lầm tưởng và thậm chí dùng que chọc SIM đâm vào đó. Đây là một sai lầm tai hại, bởi cái lỗ nhỏ bé này thực chất là một bộ phận cực kỳ quan trọng - micro phụ.

'Vũ khí bí mật' giúp chống ồn cho điện thoại

Trong khi micro chính (thường nằm sau một dải loa nhỏ hơn ở cạnh dưới) tập trung thu giọng nói của bạn, micro phụ này lại có nhiệm vụ 'lắng nghe' tất cả tạp âm xung quanh: tiếng xe cộ, tiếng gió, tiếng người nói chuyện ồn ào...

Lỗ micro phụ thường bị nhầm lẫn với lỗ khay SIM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Sau đó, phần mềm thông minh của điện thoại sẽ lấy tín hiệu tạp âm từ micro phụ và loại bỏ nó khỏi tín hiệu thu được từ micro chính. Kết quả là người ở đầu dây bên kia sẽ chỉ nghe thấy giọng nói của bạn một cách rõ ràng, trong trẻo, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Đây chính là công nghệ khử tiếng ồn cơ bản có mặt trên hầu hết smartphone ngày nay.

Sai lầm tai hại của người dùng

Vấn đề lớn nhất là thiết kế của lỗ micro phụ này lại trông rất giống với lỗ chọc khay SIM. Việc chọc nhầm một vật sắc nhọn như cây chọc SIM, ghim giấy hay kim vào đây có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, gồm:

Hỏng màng micro : Gây ra hiện tượng rè, nghẹt tiếng hoặc mất tiếng hoàn toàn khi gọi điện, quay video.

: Gây ra hiện tượng rè, nghẹt tiếng hoặc mất tiếng hoàn toàn khi gọi điện, quay video. Đoản mạch : Nếu dùng vật kim loại khi máy đang bật, bạn có thể vô tình gây chạm mạch các linh kiện bên trong, dẫn đến hư hỏng nặng hơn cho bo mạch chủ.

: Nếu dùng vật kim loại khi máy đang bật, bạn có thể vô tình gây chạm mạch các linh kiện bên trong, dẫn đến hư hỏng nặng hơn cho bo mạch chủ. Mất tính năng quan trọng: Trợ lý ảo có thể không nghe rõ lệnh của bạn, tính năng khử ồn biến mất, chất lượng âm thanh khi quay video giảm sút.

Chi phí để sửa chữa những hư hỏng này sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc bạn sử dụng cẩn thận ngay từ đầu.

Cách chăm sóc đúng cách

Để chiếc microphone này luôn hoạt động tốt, bạn chỉ cần vệ sinh nhẹ nhàng bằng tăm bông khô, chổi mềm hoặc dụng cụ thổi khí để loại bỏ bụi bẩn, xơ vải bị kẹt bên trong. Đồng thời, kiểm tra ốp lưng điện thoại để đảm bảo nó không che mất lỗ microphone phụ.

Thường xuyên kiểm tra micro phụ có bị mắc kẹt bụi bẩn hay không ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn, vật kim loại để chọc vào lỗ micro. Không nên tự ý sửa chữa. Nếu chất lượng âm thanh có vấn đề, hãy mang đến các trung tâm uy tín để được kiểm tra.