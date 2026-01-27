Cách xử lý triệt để tình trạng sạc chậm của iPhone

Kể từ khi Apple loại bỏ củ sạc kèm theo hộp, việc chọn mua phụ kiện tương thích trở thành 'bài toán' với nhiều người dùng. Không phải cứ củ sạc đắt tiền hay công suất cao là máy sẽ sạc nhanh. Thực tế, để đạt được con số 40W trên iPhone 17 Pro Max hay 20W trên các dòng cũ, bạn cần một 'hệ sinh thái' phụ kiện chuẩn.

Những sai lầm kinh điển khiến máy sạc như 'rùa bò' ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GROOVIPOST

Sạc iPhone bị chậm: Phụ kiện sai chuẩn, thao tác sai lầm

Nhiều người dùng vẫn tận dụng củ sạc USB-A cũ hoặc cáp không có chứng chỉ MFi, khiến iPhone bị bó buộc ở mức sạc 'rùa bò' 7,5W. Với các dòng iPhone mới dùng USB-C, việc thiếu chuẩn Power Delivery (PD) trên củ sạc chính là nguyên nhân hàng đầu khiến tốc độ sạc không như ý.

Bên cạnh phụ kiện, nhiệt độ là yếu tố quyết định. Apple ưu tiên bảo vệ tuổi thọ pin hơn là tốc độ. Do đó, nếu bạn có thói quen vừa sạc vừa 'chiến' game hoặc đặt máy ở nơi nóng bức, hệ thống sẽ ngay lập tức kìm hãm tốc độ sạc để hạ nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ và chai pin sớm.

Muốn iPhone sạc nhanh nhất? Lời khuyên từ chuyên gia là hãy để máy 'nghỉ ngơi' hoàn toàn trong khi sạc, tháo ốp lưng nếu cần thiết và đảm bảo sử dụng bộ phụ kiện đạt chuẩn Apple. Đồng thời, kiểm tra tình trạng pin (Battery Health) trong phần cài đặt để đảm bảo pin chưa bị chai hoặc gặp lỗi kỹ thuật.