Cách xử lý triệt để tình trạng sạc chậm của iPhone

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/01/2026 14:32 GMT+7

Chiếc iPhone đắt tiền của bạn bỗng nhiên nóng máy, sạc chậm? Đây là cách xử lý nhanh chóng.

Kể từ khi Apple loại bỏ củ sạc kèm theo hộp, việc chọn mua phụ kiện tương thích trở thành 'bài toán' với nhiều người dùng. Không phải cứ củ sạc đắt tiền hay công suất cao là máy sẽ sạc nhanh. Thực tế, để đạt được con số 40W trên iPhone 17 Pro Max hay 20W trên các dòng cũ, bạn cần một 'hệ sinh thái' phụ kiện chuẩn.

Cách xử lý triệt để tình trạng sạc chậm của iPhone - Ảnh 1.

Những sai lầm kinh điển khiến máy sạc như 'rùa bò'

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GROOVIPOST

Sạc iPhone bị chậm: Phụ kiện sai chuẩn, thao tác sai lầm

Nhiều người dùng vẫn tận dụng củ sạc USB-A cũ hoặc cáp không có chứng chỉ MFi, khiến iPhone bị bó buộc ở mức sạc 'rùa bò' 7,5W. Với các dòng iPhone mới dùng USB-C, việc thiếu chuẩn Power Delivery (PD) trên củ sạc chính là nguyên nhân hàng đầu khiến tốc độ sạc không như ý.

Bên cạnh phụ kiện, nhiệt độ là yếu tố quyết định. Apple ưu tiên bảo vệ tuổi thọ pin hơn là tốc độ. Do đó, nếu bạn có thói quen vừa sạc vừa 'chiến' game hoặc đặt máy ở nơi nóng bức, hệ thống sẽ ngay lập tức kìm hãm tốc độ sạc để hạ nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ và chai pin sớm.

Muốn iPhone sạc nhanh nhất? Lời khuyên từ chuyên gia là hãy để máy 'nghỉ ngơi' hoàn toàn trong khi sạc, tháo ốp lưng nếu cần thiết và đảm bảo sử dụng bộ phụ kiện đạt chuẩn Apple. Đồng thời, kiểm tra tình trạng pin (Battery Health) trong phần cài đặt để đảm bảo pin chưa bị chai hoặc gặp lỗi kỹ thuật.

Vì sao iPhone 'tràn vạch sóng' vẫn vào mạng chậm chạp

Vì sao iPhone 'tràn vạch sóng' vẫn vào mạng chậm chạp

Nhiều vạch sóng trên iPhone không đồng nghĩa kết nối tốt. Chỉ số hiển thị này đôi khi gây hiểu nhầm cho người dùng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
