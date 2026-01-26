Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao iPhone 'tràn vạch sóng' vẫn vào mạng chậm chạp

Kiến Văn
Kiến Văn
26/01/2026 06:08 GMT+7

Nhiều vạch sóng trên iPhone không đồng nghĩa kết nối tốt. Chỉ số hiển thị này đôi khi gây hiểu nhầm cho người dùng.

Nhiều người dùng iPhone chắc hẳn từng thấy những vạch sóng đặc trưng trên thiết bị của mình. Mặc dù vậy, không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của vạch sóng này và nhầm lẫn trong việc tìm hiểu lời giải thích cho hiện tượng: Đôi khi iPhone hiển thị nhiều vạch sóng nhưng vẫn không có dữ liệu, trong khi những lúc khác chỉ có một vạch sóng nhưng dữ liệu vẫn hoạt động tốt.

Vì sao iPhone 'tràn vạch sóng' vẫn vào mạng chậm chạp - Ảnh 1.

Vạch sóng iPhone có thể khiến người dùng hiểu lầm suốt nhiều năm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước tiên, người dùng cần hiểu rằng các vạch sóng trên iPhone chỉ đơn giản là biểu thị mức độ phủ sóng nhưng không hoàn toàn phản ánh chất lượng kết nối. iPhone có 4 vạch sóng và khi tất cả đều hiển thị, tín hiệu được xem là tốt. Ngược lại, chỉ một vạch sóng thường đồng nghĩa với vùng phủ sóng kém. Tuy nhiên, chi tiết này không hoàn toàn chính xác.

Đừng vội tin vạch sóng trên iPhone

Mỗi vạch sóng thể hiện công suất tín hiệu, được đo bằng dBm. Mặc dù cường độ tín hiệu có thể liên quan đến tốc độ dữ liệu và độ ổn định của cuộc gọi nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ, một tín hiệu 3G với 4 vạch sóng có thể có công suất tối đa, nhưng một tín hiệu 5G với chỉ 2 vạch sóng có thể mang lại tốc độ và kết nối tốt hơn.

Tương tự, biểu tượng Wi-Fi cũng không hoàn toàn phản ánh chất lượng kết nối. Mạng 5 GHz với 2 vạch sóng có thể nhanh hơn mạng 2,4 GHz với 4 vạch sóng. Điều đó có nghĩa rằng, việc có nhiều vạch sóng không nhất thiết đồng nghĩa với việc có kết nối tốt.

Để cải thiện tín hiệu, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng giúp xác định vị trí các cột ăng-ten trong khu vực, từ đó tìm ra hướng di chuyển để có tín hiệu tốt hơn. Đôi khi, người dùng có thể phát hiện ra một điểm truy cập Wi-Fi gần đó mà mình chưa biết.

