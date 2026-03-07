Những cách tận dụng dây sạc cũ khiến người dùng bất ngờ

Nhiều người trong chúng ta có thói quen tích trữ dây sạc cũ trong ngăn kéo hoặc hộp đựng. Theo thời gian, những dây cáp này dần trở nên dư thừa. Thay vì vứt bỏ, người dùng có thể tái sử dụng chúng thành những vật dụng sáng tạo và hữu ích cho ngôi nhà của mình.

Dây sạc cũ dư thừa có thể xuất hiện ở nhiều ngôi nhà hiện nay ẢNH: PCWORLD

Treo tranh và cây cảnh

Một trong những cách dễ dàng nhất để tái sử dụng dây sạc cũ là biến chúng thành giá treo cho cây cảnh và tranh ảnh. Đầu tiên, người dùng cần cắt bỏ đầu nối ở cả hai đầu dây. Sau đó, buộc hai đầu dây vào hai cạnh đối diện của bức tranh hoặc tạo một vòng dây quanh chậu cây.

Để cố định, người dùng có thể thắt nút hoặc sử dụng băng dính trong suốt. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại dây sạc đều có thể chịu được trọng lượng lớn, vì vậy hãy buộc nhiều dây lại với nhau nếu cần thiết.

Dùng làm đế lót ly hoặc dây buộc rèm

Nếu yêu thích làm đồ thủ công, người dùng có thể thử biến những sợi dây cáp thành đế lót ly hoặc dây buộc rèm. Đối với dây buộc rèm, người dùng chỉ cần tháo các đầu nối, cắt dây cáp thành đoạn vừa đủ để quấn quanh rèm và buộc lại. Người dùng có thể sơn dây cáp để phù hợp với màu sắc của rèm.

Để tạo đế lót ly, hãy tìm một sợi dây cáp dễ uốn, cắt bỏ đầu nối và cuộn dây thành một vòng tròn chặt cho đến khi đạt kích thước mong muốn. Cuối cùng, dán lại để giữ cho nó không bị bung ra.

Tự làm đèn ngủ mini

Một trong những cách thú vị để tái sử dụng dây sạc cũ là làm một chiếc đèn ngủ mini. Để thực hiện, người dùng cần một đèn LED 5mm, một mỏ hàn, một quả bóng nhựa nhỏ và một dây cáp sạc có đầu nối USB còn hoạt động.

USB cũng có thể được dùng để tạo ra đèn LED mini cho phòng ngủ ẢNH: UNITOP

Bắt đầu bằng cách nối từ 2 đến 4 đèn LED lại với nhau bằng mỏ hàn. Sau đó, cắt quả cầu nhựa làm đôi, khoét 2 lỗ nhỏ trên một nửa và đặt các đèn LED sao cho chân cắm nhô ra ngoài. Sử dụng súng bắn keo hoặc băng dính để giữ đèn cố định.

Tiếp theo, cắt dây sạc sao cho cả hai dây đều lộ ra ngoài và nối chúng vào cụm đèn LED bằng mỏ hàn. Cuối cùng, cắm đầu nối USB vào cổng USB và kiểm tra xem đèn có hoạt động không. Nếu thành công, hãy dán nửa còn lại của quả cầu để hoàn tất.

Tái chế hoặc bán dây sạc

Nếu không tìm được cách sử dụng nào cho những sợi dây sạc lỗi thời, tái chế là lựa chọn thông minh nhất. Hãy tìm một cửa hàng gần đó có dịch vụ tái chế đồ điện tử, bao gồm cả dây sạc, và mang chúng đến đó. Cách làm này không chỉ giúp giải phóng không gian trong nhà mà còn giảm thiểu rác thải điện tử.

Nếu dây cáp còn trong tình trạng tốt, người dùng cũng có thể bán lại trên các trang thương mại điện tử. Bán theo lô kèm theo mô tả chi tiết sẽ tăng cơ hội tìm được người mua.

Mục tiêu cuối cùng là tận dụng dây sạc cũ một cách hiệu quả hoặc loại bỏ chúng một cách thông minh, đảm bảo rằng chúng không góp phần làm tăng rác thải điện tử. Nếu đã không sử dụng dây sạc trong nhiều năm, rất có thể bạn cũng sẽ không cần đến chúng trong tương lai.