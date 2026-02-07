Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao dây sạc Apple dễ đổi màu hơn nhiều loại cáp khác?

Kiến Văn
Kiến Văn
07/02/2026 10:06 GMT+7

Nhiều người dùng Apple lâu năm có thể đã nhận thấy hiện tượng cáp Lightning và các cáp sạc chính hãng khác của hãng thường bị ố vàng theo thời gian.

Đây là một vấn đề phổ biến đã được thảo luận trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến, bao gồm cả trang hỗ trợ chính thức của Apple. Vì sao như vậy? Đó có phải là dấu hiệu lão hóa hay cảnh báo rủi ro?

Vì sao dây sạc Apple dễ đổi màu hơn nhiều loại cáp khác? - Ảnh 1.

Dây sạc Apple dễ ố vàng sau một thời gian sử dụng, nhưng hiện đã được cải thiện khi chuyển sang vật liệu vải sợi bện

ẢNH: K. VĂN

Theo BGR, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này có thể là do nhiệt độ. Trong quá trình sạc, các thiết bị thường bị nóng, làm suy giảm lớp cách điện bên trong cáp, đặc biệt ở các điểm kết nối. Hư hỏng này thường biểu hiện bằng màu vàng và Apple cũng đã thừa nhận khả năng xảy ra vấn đề này trên trang web hỗ trợ của mình.

Đừng xem nhẹ dây sạc Apple bị ố vàng

Nếu sở hữu một dây sạc Apple bị ố vàng, hãy thay thế nó càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ hư hỏng thiết bị, thậm chí là cháy nổ. Một số người dùng trên diễn đàn Reddit cho biết Apple đã thay thế dây sạc cho những người bị ảnh hưởng trong quá khứ, nhưng không rõ liệu điều này có áp dụng cho các dây sạc cũ hoặc những người không có gói bảo hành AppleCare hay không.

Ngoài nhiệt độ, hiện tượng ố vàng còn có thể do sử dụng hằng ngày, chẳng hạn như dầu từ da tay, hoặc do tiếp xúc với tia cực tím từ môi trường. Trước đây, Apple sử dụng nhựa PVC để tăng cường độ bền cho cáp, nhưng từ năm 2007, hãng đã chuyển sang sử dụng vỏ bọc cao su dẫn đến việc cáp dễ hỏng hơn.

Ở thời điểm hiện tại, Apple đã cải thiện thiết kế và độ bền của các loại cáp hiện đại, bao gồm chuyển sang vải sợi bện. Tuy nhiên, việc ngăn ngừa hiện tượng ố vàng trên các loại cáp cũ vẫn là một thách thức. Nếu lo lắng vì điều này, giải pháp tốt nhất mà người dùng nên chọn là mua cáp chất lượng cao từ các nhà sản xuất uy tín.

