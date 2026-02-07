Apple sắp 'chơi lớn' với dung lượng pin iPhone 18 Pro Max

Theo PhoneArena, Apple đã duy trì kích thước pin ổn định trên iPhone trong nhiều năm qua, chủ yếu dựa vào tối ưu hóa phần mềm và hiệu suất chip để đảm bảo thời lượng pin cho các mẫu Pro Max. Tuy nhiên, công ty có thể sẽ thực hiện bước đột phá trong năm nay khi Digital Chat Station trên Weibo chỉ ra rằng iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt với viên pin dung lượng hơn 5.000 mAh và các phiên bản quốc tế thậm chí có thể đạt trên 5.200 mAh.

Pin vượt mốc 5.000 mAh và chip 2nm hứa hẹn giúp iPhone 18 Pro Max bứt phá ẢNH: Chụp màn hình PHONEARENA

Ngoài ra, iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị chip A20 Pro 2nm. Mặc dù nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, báo cáo gần đây từ MacRumors cho biết Apple có thể không sử dụng quy trình N2P tiên tiến của TSMC mà thay vào đó là quy trình N2 tiêu chuẩn, do N2P có chi phí cao hơn với cải thiện hiệu suất không đáng kể.

Dù dung lượng pin không phải là một cải tiến vượt bậc so với các mẫu Pro Max trước, nhưng khi kết hợp với chip A20 Pro hiệu quả năng lượng, nó có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt cho người dùng.

iPhone 18 Pro Max có pin khủng, nhưng chưa phải là 'quái vật'

Trước đó, báo cáo từ ETNews cũng cho biết Apple đang phát triển công nghệ pin mới nhằm giúp iPhone 18 Pro Max trở thành iPhone đầu tiên sở hữu công nghệ pin đột phá. Công nghệ điện cực silicon mà Apple đang nghiên cứu được cho là chìa khóa nhằm tích hợp mật độ năng lượng cao mà không làm tăng độ dày, giúp hiện thực hóa dung lượng pin trên 5.000 mAh.

Một hạn chế của việc tăng dung lượng pin là iPhone 18 Pro Max sẽ nặng hơn, đạt khoảng 240 gram. Tuy con số này chỉ cao hơn một chút so với 233 gram của iPhone 17 Pro Max, đó có vẻ vẫn hơi nặng trong bối cảnh các nhà sản xuất đang nỗ lực giảm trọng lượng và độ dày của thiết bị.

Lưu ý, các thông tin trên vẫn là tin đồn và chỉ được xác nhận khi Apple ra mắt chính thức iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, với độ chính xác trong các báo cáo từ Digital Chat Station trước đây, nhiều khả năng Apple đang chuẩn bị nâng dung lượng pin iPhone lên một tầm cao mới.

Dẫu vậy, con số này vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng dung lượng pin từ các mẫu smartphone Trung Quốc như OnePlus 15 với pin 7.300 mAh hay Xiaomi đang phát triển mẫu điện thoại pin 10.000 mAh để ra mắt trong thời gian tới.