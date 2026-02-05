Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Apple bắt đầu bán iPhone 16 tân trang, giá rẻ hơn đến 22%

Kiến Văn
Kiến Văn
05/02/2026 13:11 GMT+7

Apple vừa chính thức bắt đầu bán các mẫu iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max tân trang và chứng nhận chất lượng trên cửa hàng trực tuyến tại Mỹ.

Mức giá cho các mẫu iPhone 16 tân trang giảm từ 12% đến 22% so với giá bán mà Apple áp dụng khi phát hành lần đầu ra thị trường vào tháng 9.2024.

Apple bắt đầu bán iPhone 16 tân trang, giá rẻ hơn đến 22% - Ảnh 1.

Các sản phẩm tân trang của Apple được đánh giá gần như mới, nhưng giá rẻ hơn nhiều

ẢNH: REUTERS

Cụ thể, trong khi mức giá trước đây của iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max khi ra mắt lần lượt là 799 USD, 899 USD, 999 USD và 1.199 USD, giá bán sau điều chỉnh tương ứng 619 USD, 699 USD, 759 USD và 929 USD.

Dòng iPhone 16 tân trang có mặt trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và một số quốc gia khác, tuy nhiên không phải tất cả các mẫu đều có sẵn ở mọi quốc gia.

Lợi ích từ iPhone 16 tân trang

Các sản phẩm tân trang của Apple được mở khóa, đi kèm pin mới, vỏ ngoài mới và hộp đựng tối giản với cáp USB-C. Chúng cũng được bảo hành 1 năm và đủ điều kiện để gia hạn thêm gói AppleCare+ hoặc AppleCare One. Apple khẳng định các sản phẩm tân trang của họ đã được làm sạch và kiểm tra kỹ lưỡng, gần như không thể phân biệt với các thiết bị hoàn toàn mới.

Các mẫu iPhone 16 Pro và 16 Pro Max có màn hình lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch, lớn hơn so với iPhone 15 Pro (6,1 inch) và iPhone 15 Pro Max (6,7 inch). Những tính năng mới đáng chú ý bao gồm nút điều khiển camera, chip A18 Pro tối ưu hóa cho Apple Intelligence, camera siêu rộng 48 MP hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, thời lượng pin dài hơn, sạc nhanh hơn qua MagSafe và micro được cải tiến. Các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus cũng được trang bị nút điều khiển Camera và Apple Intelligence.

Được biết, iPhone 16 là mẫu iPhone bán chạy nhất năm 2025, vì vậy sự xuất hiện của phiên bản tân trang hứa hẹn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ người tiêu dùng.

