Làm rõ vụ xe ô tô gắn đèn LED xúc phạm lực lượng công an

Liên quan vụ việc một xe ô tô gắn bảng đèn LED hiển thị nội dung tục tĩu, xúc phạm lực lượng công an khi lưu thông trên địa bàn Hà Nội, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã chỉ đạo xác minh, làm rõ ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Chiếc ô tô gắn màn hình LED phía sau có dòng chữ xúc phạm lực lượng công an ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook và đường dây nóng, Cục CSGT ghi nhận hình ảnh một xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 34A-837.xx, phía sau gắn bảng đèn LED chạy dòng chữ mang tính chất thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân khi đang lưu thông tại Hà Nội. Lãnh đạo Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng phối hợp xác minh.

Quá trình làm việc, Phòng CSGT phối hợp Công an P.Thành Đông (Hải Phòng) mời chủ phương tiện là Công ty TNHH K.V.N (địa chỉ tại P.Thành Đông), do ông N.V.T (38 tuổi, giám đốc) làm đại diện, cùng ông N.T.H.H (43 tuổi) người được giao điều khiển xe thời điểm xảy ra sự việc, đến trụ sở để làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định nội dung phản ánh là đúng sự thật. Cụ thể, khoảng 17 giờ 20 ngày 4.2, khi xe ô tô biển số 34A-837.xx lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), bảng đèn LED phía sau xe xuất hiện dòng chữ mang tính xúc phạm lực lượng công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe N.T.H.H trình bày: khi được người đi đường nhắc nhở về dòng chữ phản cảm, đã dừng xe kiểm tra và gọi điện báo cho ông N.V.T.

Ngay sau đó, chủ xe yêu cầu rút nguồn điện cấp cho bảng đèn LED để chấm dứt việc hiển thị nội dung.

Đáng chú ý, ông N.T.H.H cho biết, do không nắm rõ cách sử dụng bảng đèn LED, thiết bị chưa được cài đặt mật khẩu bảo vệ. Vì vậy, bất kỳ ai ở gần xe (trong phạm vi kết nối bluetooth dưới 20 m) đều có thể dùng ứng dụng iPixel Color để truy cập và thay đổi nội dung hiển thị.

Sáng 5.2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Nội) đã làm việc với ông N.T.H.H, đồng thời thu giữ bảng đèn LED và các thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.