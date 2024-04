Xúc phạm lực lượng công an, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 14.4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông về hành vi đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Công an làm việc với ông H.V.C T.Q

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài khoản Facebook "D.N.K" phát trực tiếp 2 video có lời nói chửi bới, bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ tài khoản Facebook "D.N.K" là ông H.V.C (45 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, ông C. đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự gỡ bỏ video đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.