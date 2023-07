Nhân viên văn phòng lên mạng xã hội xúc phạm công an bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 12.7, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.Y.X (32 tuổi, ngụ TP.HCM) 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội TikTok xúc phạm uy tín lực lượng công an.



Trước đó, ngày 21.6, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện tài khoản TikTok "X...P" đăng tải clip liên quan đến vụ việc Công an thị xã tham gia đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án bãi container và dịch vụ cảng Lưu Nguyên (P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ).

Trong clip này, chủ tài khoản đã vu khống lực lượng công an đang làm nhiệm vụ cướp đất của người dân. Clip này đã có 1,3 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải cùng với nhiều lượt bình luận trái chiều, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Qua xác minh, Công an TX.Phú Mỹ xác định chủ tài khoản TikTok "X...P" là bà P.T.Y.X, hiện là nhân viên văn phòng làm việc tại TP.HCM.

Ngày 11.7, Công an TX.Phú Mỹ đã làm việc với bà X. cùng 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà X. Qua buổi làm việc, bà X. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình khi đăng clip lên mạng xã hội vu khống công an, và đã đăng bài đính chính, cam kết không tái phạm.