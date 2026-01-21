Một doanh nghiệp công nghệ cam kết sử dụng 90% kim loại tái chế

Ngày 20.1, HP Việt Nam công bố hợp tác chiến lược với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) trong khuôn khổ sự kiện trải nghiệm danh mục máy tính AI thế hệ mới của HP. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương tại khu vực miền Trung, hướng tới mục tiêu phục hồi hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên các giải pháp thuận tự nhiên, phù hợp với điều kiện bản địa.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, cho biết phát triển bền vững là một trong những trụ cột chiến lược toàn cầu của HP, đồng thời được triển khai linh hoạt theo đặc thù từng thị trường. "HP đã hợp tác với WWF từ năm 2020 và đến nay đã triển khai các hoạt động bảo tồn trên hơn 500.000 mẫu rừng, tương đương 202.000 ha tại Trung Quốc, Brazil, Úc và Peru. Việc mở rộng hợp tác tại Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài của HP trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm", ông Đức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

Riêng tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động, HP đã trồng mới 30.000 cây xanh tính đến hết năm 2025; đồng thời triển khai nhiều chương trình xã hội như xây dựng trường học vùng sâu, vùng xa, tổ chức các lớp hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có định hướng nghề nghiệp phù hợp với xu thế công nghệ toàn cầu. Trong giai đoạn 2026-2030, HP tiếp tục hợp tác cùng WWF Việt Nam trong dự án quản lý 12.000 ha rừng và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.

"Đây là bước tiến quan trọng tiếp nối chuỗi hoạt động phát triển bền vững mà HP đã triển khai trong nhiều năm qua. Chúng tôi mong muốn cùng WWF gìn giữ các khu rừng tự nhiên, hạn chế tối đa tình trạng suy thoái rừng, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sống lâu dài", ông Đức nói.

Ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng giám đốc WWF-Việt Nam, đánh giá cao cách HP tích hợp các mục tiêu ESG vào chiến lược kinh doanh và đổi mới công nghệ. Theo ông, hợp tác giữa WWF và HP hướng tới triển khai các mô hình phát triển thuận thiên, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh, bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng.

Bên cạnh đó, HP Việt Nam được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ tích cực sử dụng vật liệu tái chế. "HP cam kết giảm 50% lượng phát thải CO₂ vào năm 2030. Đến năm 2025, chúng tôi đã đạt mức giảm khoảng 27%. Hằng năm, HP đều công bố báo cáo phát triển bền vững, cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng lộ trình và tiến gần tới mục tiêu đã đề ra", ông Đức trao đổi với PV Thanh Niên.

HP Việt Nam là doanh nghiệp công nghệ tích cực sử dụng vật liệu tái chế ẢNH: LÊ NAM

Theo kế hoạch, đến năm 2026, 90% kim loại trong các thiết bị HP sẽ được làm từ kim loại tái chế. Nhựa tái chế cũng được sử dụng rộng rãi, từ chai nhựa thu gom ngoài đại dương cho đến các đĩa CD cũ. HP xây dựng một tiêu chuẩn vật liệu tái chế thống nhất nhằm bảo đảm sản phẩm vẫn giữ được chất lượng cao cấp, độ bền và tính thẩm mỹ, đồng thời phù hợp với các thế hệ tương lai.



