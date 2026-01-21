Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp công nghệ cam kết sử dụng 90% kim loại tái chế

Lê Nam
Lê Nam
21/01/2026 14:18 GMT+7

HP Việt Nam công bố hợp tác chiến lược với WWF-Việt Nam trong quản lý rừng bền vững, đồng thời cam kết sử dụng 90% kim loại tái chế trong thiết bị từ năm 2026, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải.

Ngày 20.1, HP Việt Nam công bố hợp tác chiến lược với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) trong khuôn khổ sự kiện trải nghiệm danh mục máy tính AI thế hệ mới của HP. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương tại khu vực miền Trung, hướng tới mục tiêu phục hồi hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên các giải pháp thuận tự nhiên, phù hợp với điều kiện bản địa.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, cho biết phát triển bền vững là một trong những trụ cột chiến lược toàn cầu của HP, đồng thời được triển khai linh hoạt theo đặc thù từng thị trường. "HP đã hợp tác với WWF từ năm 2020 và đến nay đã triển khai các hoạt động bảo tồn trên hơn 500.000 mẫu rừng, tương đương 202.000 ha tại Trung Quốc, Brazil, Úc và Peru. Việc mở rộng hợp tác tại Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài của HP trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm", ông Đức nhấn mạnh.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam

ẢNH: LÊ NAM

Riêng tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động, HP đã trồng mới 30.000 cây xanh tính đến hết năm 2025; đồng thời triển khai nhiều chương trình xã hội như xây dựng trường học vùng sâu, vùng xa, tổ chức các lớp hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có định hướng nghề nghiệp phù hợp với xu thế công nghệ toàn cầu. Trong giai đoạn 2026-2030, HP tiếp tục hợp tác cùng WWF Việt Nam trong dự án quản lý 12.000 ha rừng và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.

"Đây là bước tiến quan trọng tiếp nối chuỗi hoạt động phát triển bền vững mà HP đã triển khai trong nhiều năm qua. Chúng tôi mong muốn cùng WWF gìn giữ các khu rừng tự nhiên, hạn chế tối đa tình trạng suy thoái rừng, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sống lâu dài", ông Đức nói.

Ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng giám đốc WWF-Việt Nam, đánh giá cao cách HP tích hợp các mục tiêu ESG vào chiến lược kinh doanh và đổi mới công nghệ. Theo ông, hợp tác giữa WWF và HP hướng tới triển khai các mô hình phát triển thuận thiên, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh, bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng.

Bên cạnh đó, HP Việt Nam được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ tích cực sử dụng vật liệu tái chế. "HP cam kết giảm 50% lượng phát thải CO₂ vào năm 2030. Đến năm 2025, chúng tôi đã đạt mức giảm khoảng 27%. Hằng năm, HP đều công bố báo cáo phát triển bền vững, cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng lộ trình và tiến gần tới mục tiêu đã đề ra", ông Đức trao đổi với PV Thanh Niên.

- Ảnh 2.

HP Việt Nam là doanh nghiệp công nghệ tích cực sử dụng vật liệu tái chế

ẢNH: LÊ NAM

Theo kế hoạch, đến năm 2026, 90% kim loại trong các thiết bị HP sẽ được làm từ kim loại tái chế. Nhựa tái chế cũng được sử dụng rộng rãi, từ chai nhựa thu gom ngoài đại dương cho đến các đĩa CD cũ. HP xây dựng một tiêu chuẩn vật liệu tái chế thống nhất nhằm bảo đảm sản phẩm vẫn giữ được chất lượng cao cấp, độ bền và tính thẩm mỹ, đồng thời phù hợp với các thế hệ tương lai.


Tin liên quan

Người đàn ông Mỹ tái chế container cũ, làm nhà kho cho thuê ở Việt Nam

Người đàn ông Mỹ tái chế container cũ, làm nhà kho cho thuê ở Việt Nam

Một người đàn ông Mỹ sống tại TP.HCM đã tái chế container cũ thành nhà kho cho thuê, mang đến giải pháp sống gọn gàng và thân thiện môi trường cho người Việt.

Khám phá thêm chủ đề

WWF HP Tái chế Doanh nghiệp công nghệ phát triển bền vững HP Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận