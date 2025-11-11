Người đàn ông Mỹ tái chế container cũ, làm nhà kho cho thuê ở Việt Nam

Ở các nước phát triển, dịch vụ cho thuê nhà kho cá nhân (self-storage) đã phát triển mạnh mẽ. Tại châu Á, mô hình này cũng đang trên đà bùng nổ, đặc biệt phổ biến ở Singapore và Hồng Kông, cho phép người dân thuê một kho nhỏ để cất giữ vật dụng ít dùng đến, nhường lại diện tích trong nhà cho sinh hoạt.

Nắm bắt xu hướng này, ông Aric Austin, là người Mỹ, lớn lên tại Đức đã sáng lập MyStorage - công ty chuyên cho thuê nhà kho tái chế, hiện sinh sống ở TP.HCM.

Ý tưởng thành lập MyStorage vào năm 2019 xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân của ông Aric trong những năm đầu làm việc tại Việt Nam. Mỗi khi phải di chuyển công tác, ông nhận ra không có dịch vụ lưu trữ đồ đạc nào phù hợp cho người nước ngoài hoặc các gia đình muốn cất giữ tạm thời nhưng vẫn tiếp tục sử dụng sau đó. Từ nhu cầu thực tế đó, Aric quyết định khởi nghiệp tại Việt Nam với mô hình kho tự quản thông minh, hướng đến sự tiện lợi và bền vững cho cư dân đô thị.

Ông Aric Austin (người Mỹ) - sáng lập dự án này ẢNH: NVCC

Ông Aric quyết định tái chế container cũ thành nhà kho cho thuê. Mô hình này vừa thân thiện môi trường, vừa phù hợp với đời sống đô thị. "Tôi muốn mang đến một giải pháp thực tế cho người Việt để họ có thể sống thoải mái hơn mà không cần vứt bỏ những món đồ yêu thích", ông Aric chia sẻ.

Từ container cũ đến startup lưu trữ thông minh ẢNH: NVCC

Khác với những nhà kho truyền thống, các nhà kho dịch vụ của ông Aric được thiết kế theo hướng công nghệ và tiện lợi. Người dùng có thể chọn hai hình thức là kho tự quản (tức là khách hàng tự đến gửi và lấy đồ bất cứ lúc nào); hoặc kho valet (nhân viên đến tận nhà nhận và giao đồ, chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng điện thoại).

Các kho đều được trang bị hệ thống giám sát 24/7, cảm biến chống cháy, nền kho nâng cao chống ngập. Đặc biệt, MyStorage ứng dụng AI giúp khách hàng ước lượng đúng kích thước kho, quản lý đồ từ xa qua "nhà kho ảo".

Sau 5 năm, doanh nghiệp này đã có gần 4.000 khách hàng, lưu trữ hơn 18.000 m³ đồ đạc, tương đương 700.000 món đồ với mức độ hài lòng trên 90% ẢNH: NVCC

Toàn bộ kho được làm từ container tái sử dụng, giúp giảm lượng rác thải xây dựng ra môi trường. Hệ thống điện và vật liệu cách nhiệt bên trong kho được thiết kế tối ưu năng lượng, hạn chế tiêu hao điện và giữ nhiệt ổn định. Khách hàng cũng được khuyến khích sử dụng hộp nhựa tái sử dụng thay cho bao bì dùng một lần, góp phần giảm rác thải nhựa. Đặc biệt, đơn vị này còn xây dựng tủ quyên góp làm từ 150 kg nhựa tái chế, vừa mang thông điệp bảo vệ môi trường, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Mới đây, MyStorage nhận được khoản đầu tư hàng triệu USD từ quỹ EMIA (Singapore) để mở rộng kho bãi, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại Việt Nam.

Theo thống kê, nhóm khách hàng cá nhân hiện chiếm tới 68% thị phần ngành kho tự quản tại Việt Nam. Điều này cho thấy đây không chỉ là một dịch vụ tiện ích mà còn phản ánh lối sống mới của cư dân đô thị, cần các yêu cầu gọn gàng, tiện lợi và linh hoạt hơn.