Nutifood công bố thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature

Ngày 10.11, ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ: Trong 3 - 4 năm gần đây, Nutifood luôn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 2 con số. Ra đời từ khao khát mang sữa đến với trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Việt Nam, nay Nutifood nuôi dưỡng cho mình khát vọng lớn hơn là đưa sản phẩm sữa đẳng cấp mang thương hiệu Việt ra thế giới và gần nhất là thị trường 1 tỉ dân ở Đông Nam Á.



Ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ về hành trình thực hiện khát vọng đưa sữa Việt ra thế giới ẢNH: CHÍ NHÂN

Để thực hiện khát vọng đó, 4 năm trước công ty hợp tác với doanh nghiệp của Thụy Điển để học hỏi những giá trị cốt lõi của họ. Hiện tại, công ty thực hiện bước thứ 2 là hợp tác với Úc. Cụ thể, tháng 5.2025 vừa qua, Nutifood và ViPlus Dairy - một doanh nghiệp có tuổi đời trên 130 năm ở vùng Gippsland đã thành lập liên doanh ViPlus Nutrional Australia với sự chứng kiến của chính phủ 2 nước.

Đến tháng 10 vừa qua, công ty đã cho ra mắt thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature và sản phẩm chiến lược đầu tiên là GippsNature Organic A2 mang nguồn protein A2 từ "thủ phủ bò sữa" Gippsland đến Việt Nam.

Trong tương lai, Nutifood sẽ thực hiện bước đi thứ 3 là hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Mỹ để chế biến sâu các sản phẩm thực phẩm sau sữa như kem, phô mai… "Nutifood đang vun đắp cho giấc mơ vươn mình của sữa Việt. Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với những doanh nghiệp lớn có uy tín để cùng nhau hiện thực hóa khát vọng này", ông Trần Bảo Minh nói.