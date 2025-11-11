Việt Nam lần đầu tiên sản xuất được chip điều khiển gió đạt chuẩn Mỹ

Theo đó, VAV Box (Variable Air Volume Box) là thiết bị điều chỉnh lưu lượng gió trong hệ thống điều hòa trung tâm của các tòa nhà, khách sạn và trung tâm thương mại. Thiết bị này hoạt động như một "bộ não" giúp tự động cân bằng luồng gió, duy trì nhiệt độ ổn định giữa các khu vực, đồng thời tiết kiệm năng lượng vận hành.

Đạt được chứng nhận AHRI 880 là tiêu chuẩn quốc tế của Viện Điều hòa, Sưởi ấm và Làm lạnh Mỹ (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute), đồng nghĩa với việc sản phẩm đã vượt qua hàng loạt bài kiểm định khắt khe về độ chính xác lưu lượng gió, độ rò khí, độ ồn và hiệu suất vận hành. Hiện nay, trên thế giới chỉ có 57 thương hiệu đạt được tiêu chuẩn này, Starduct Belimo là cái tên đầu tiên đến từ Việt Nam.

Các chuyên gia giới thiệu thiết bị điều khiển lưu lượng gió “Starduct–Belimo VAV Box” đạt chứng nhận quốc tế AHRI 880 ẢNH: BTC

"Đây là một cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực sản xuất và trình độ kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thay vì phải phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu", đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại sự kiện.

Dịp này, nhà sản xuất cũng trao tặng mô hình VAV Box Starduct-Belimo cho Bộ môn Nhiệt - Lạnh, Trường đại học Bách khoa TP.HCM. Món quà sẽ được sử dụng trong đào tạo sinh viên, giúp thế hệ kỹ sư trẻ có cơ hội tiếp cận công nghệ điều hòa thông gió tiên tiến, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Được thành lập từ năm 2004, công ty sở hữu nhà máy quy mô 15.000 m² với hơn 200 kỹ thuật viên, 50 kỹ sư và chuyên gia R&D giàu kinh nghiệm. Các sản phẩm mang thương hiệu Starduct đã xuất khẩu đến nhiều quốc gia như Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines và Uruguay.