Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức lễ trồng cây ‘Cánh rừng quê hương’

Sự kiện thu hút hơn 250 khách mời gồm đại diện chính quyền địa phương, cư dân, học sinh, sinh viên cùng lãnh đạo và nhân viên hai công ty. Gần 1.500 cây xanh được trồng, góp phần mở rộng mảng xanh đô thị và đánh dấu cột mốc trước thềm khai trương Khu thương mại Midori Park Square mở rộng cùng Siêu thị Aeon thứ hai tại phường Bình Dương.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng chia sẻ và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững cho khu vực phía bắc TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong giai đoạn 2, Khu thương mại Midori Park Square mở rộng được bổ sung thêm các khu vực thương mại, cảnh quan cây xanh, bãi xe và quảng trường sự kiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cư dân về không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí. Bên cạnh đó, siêu thị Aeon Bình Dương Midori Park hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, thuận tiện cho người dân.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kết nối cộng đồng, nơi cư dân có thể thư giãn, gặp gỡ, tận hưởng dịch vụ tiện ích ngay trong lòng khu đô thị, đồng thời gia tăng giá trị cho các khu nhà ở xung quanh.