Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức lễ trồng cây ‘Cánh rừng quê hương’

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/11/2025 16:30 GMT+7

Ngày 8.11.2025, tại Khu thương mại Midori Park Square, phường Bình Dương (TP.HCM), Công ty TNHH Becamex Tokyu phối hợp cùng Aeon Việt Nam tổ chức lễ trồng cây 'Cánh rừng quê hương' – hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và phát triển bền vững.

Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức lễ trồng cây ‘Cánh rừng quê hương’- Ảnh 1.

Sự kiện thu hút hơn 250 khách mời gồm đại diện chính quyền địa phương, cư dân, học sinh, sinh viên cùng lãnh đạo và nhân viên hai công ty. Gần 1.500 cây xanh được trồng, góp phần mở rộng mảng xanh đô thị và đánh dấu cột mốc trước thềm khai trương Khu thương mại Midori Park Square mở rộng cùng Siêu thị Aeon thứ hai tại phường Bình Dương.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng chia sẻ và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững cho khu vực phía bắc TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức lễ trồng cây ‘Cánh rừng quê hương’- Ảnh 2.

Trong giai đoạn 2, Khu thương mại Midori Park Square mở rộng được bổ sung thêm các khu vực thương mại, cảnh quan cây xanh, bãi xe và quảng trường sự kiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cư dân về không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí. Bên cạnh đó, siêu thị Aeon Bình Dương Midori Park hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, thuận tiện cho người dân.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kết nối cộng đồng, nơi cư dân có thể thư giãn, gặp gỡ, tận hưởng dịch vụ tiện ích ngay trong lòng khu đô thị, đồng thời gia tăng giá trị cho các khu nhà ở xung quanh.

Khám phá thêm chủ đề

trồng cây Becamex Tokyu Cánh rừng quê hương AEON Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận