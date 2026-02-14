Đồng hồ thông minh Huawei trang bị công nghệ đo đường huyết

Trong khi hai 'ông lớn' Apple và Samsung vẫn đang loay hoay trong phòng thí nghiệm với công nghệ đo đường huyết không xâm lấn, Huawei đã nhanh chân đưa tính năng này lên cổ tay người dùng. Đây được coi là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh, hướng tới việc chăm sóc sức khỏe chủ động mà không cần đến những mũi kim đau đớn.

Công nghệ PPG trên Huawei Watch GT 6 Pro mở ra tương lai mới

Thay vì đo trực tiếp lượng đường trong máu như các thiết bị y tế truyền thống, Huawei Watch GT 6 Pro sử dụng cảm biến quang học PPG để theo dõi biến động của thể tích máu. Kết hợp cùng các cảm biến sinh trắc học khác, đồng hồ sẽ phân tích dữ liệu liên tục trong vòng 14 ngày để đưa ra cảnh báo về mức độ rủi ro tiểu đường của người đeo.

Huawei Watch GT 6 Pro được cho có khả năng kiểm tra bệnh tiểu đường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Mặc dù không đưa ra các con số mmol/L cụ thể, ứng dụng 'Diabetes Risk' tích hợp sẵn sẽ đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm, giúp người dùng kịp thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt hoặc đi khám chuyên khoa nếu có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dùng nên thận trọng. Hiện tại, độ chính xác của tính năng này vẫn cần thêm các kiểm chứng độc lập so với phương pháp lấy máu truyền thống. Hơn nữa, Huawei nhấn mạnh đây là thiết bị hỗ trợ tầm soát, không phải là thiết bị y tế dùng để thay thế chẩn đoán của bác sĩ.

Ngoài ra, việc hạn chế về thị trường cung ứng (đặc biệt là tại Mỹ) cũng là rào cản khiến siêu phẩm này chưa thể tiếp cận rộng rãi với người dùng toàn cầu. Dù vậy, với bước đi táo bạo này, Huawei đã chính thức thiết lập một tiêu chuẩn mới cho cuộc đua đồng hồ thông minh trong năm 2026.