Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Đồng hồ thông minh Huawei trang bị công nghệ đo đường huyết

Phong Đỗ
Phong Đỗ
14/02/2026 15:11 GMT+7

Vượt mặt Apple và Samsung, Huawei trình làng tính năng theo dõi nguy cơ tiểu đường không cần lấy máu trên đồng hồ thông minh.

Trong khi hai 'ông lớn' Apple và Samsung vẫn đang loay hoay trong phòng thí nghiệm với công nghệ đo đường huyết không xâm lấn, Huawei đã nhanh chân đưa tính năng này lên cổ tay người dùng. Đây được coi là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh, hướng tới việc chăm sóc sức khỏe chủ động mà không cần đến những mũi kim đau đớn.

Công nghệ PPG trên Huawei Watch GT 6 Pro mở ra tương lai mới

Thay vì đo trực tiếp lượng đường trong máu như các thiết bị y tế truyền thống, Huawei Watch GT 6 Pro sử dụng cảm biến quang học PPG để theo dõi biến động của thể tích máu. Kết hợp cùng các cảm biến sinh trắc học khác, đồng hồ sẽ phân tích dữ liệu liên tục trong vòng 14 ngày để đưa ra cảnh báo về mức độ rủi ro tiểu đường của người đeo.

Đồng hồ thông minh Huawei có thể đo nguy cơ tiểu đường ngay trên cổ tay - Ảnh 1.

Huawei Watch GT 6 Pro được cho có khả năng kiểm tra bệnh tiểu đường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Mặc dù không đưa ra các con số mmol/L cụ thể, ứng dụng 'Diabetes Risk' tích hợp sẵn sẽ đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm, giúp người dùng kịp thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt hoặc đi khám chuyên khoa nếu có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dùng nên thận trọng. Hiện tại, độ chính xác của tính năng này vẫn cần thêm các kiểm chứng độc lập so với phương pháp lấy máu truyền thống. Hơn nữa, Huawei nhấn mạnh đây là thiết bị hỗ trợ tầm soát, không phải là thiết bị y tế dùng để thay thế chẩn đoán của bác sĩ.

Ngoài ra, việc hạn chế về thị trường cung ứng (đặc biệt là tại Mỹ) cũng là rào cản khiến siêu phẩm này chưa thể tiếp cận rộng rãi với người dùng toàn cầu. Dù vậy, với bước đi táo bạo này, Huawei đã chính thức thiết lập một tiêu chuẩn mới cho cuộc đua đồng hồ thông minh trong năm 2026.

Tin liên quan

Lộ diện smartphone Huawei sắp mở bán tại Việt Nam

Lộ diện smartphone Huawei sắp mở bán tại Việt Nam

Mẫu smartphone Huawei chuẩn bị bán tại Việt Nam vừa xuất hiện trên website của hãng, với phần giới thiệu đầy đủ bằng tiếng Việt và dự kiến công bố chính thức vào cuối tháng 1.

Khám phá thêm chủ đề

Huawei đồng hồ thông minh tiểu đường đo đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận