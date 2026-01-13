Lộ diện smartphone Huawei sắp mở bán tại Việt Nam

Sáng 13.1, website chính thức của Huawei tại Việt Nam cập nhật, bổ sung một danh mục sản phẩm mới là "Điện thoại thông minh", với sự xuất hiện của mẫu điện thoại gập Mate X7. Thông tin này được cộng đồng người theo dõi công nghệ tại Việt Nam khá hứng thú vì lần đầu tiên sau gần 6 năm, smartphone Huawei mới xuất hiện trở lại với kệ hàng chính hãng.

Phần thông tin chính thức của Mate X7 tại Việt Nam được hãng giới thiệu khá nhiều về các tính năng điểm nhấn, đi kèm là những công nghệ tiên tiến sẽ có mặt trên thiết bị này. Thời gian chi tiết model này lên kệ chưa được công bố, nhưng theo nguồn tin của Thanh Niên, sản phẩm sẽ mở đặt trước từ cuối tháng 1.2026.

Mate X7 là mẫu smartphone Huawei với thiết kế gập đôi mới nhất được hãng đưa ra thị trường hiện nay Ảnh: Huawei

Về phần cứng, mẫu smartphone Huawei sắp bán ở Việt Nam sẽ có hai màu đỏ và đen, màn hình ngoài 6,49 inch, khi mở ra sẽ có kích thước 8 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền OLED, tốc độ làm mới thích ứng LTPO 1 - 120 Hz, độ phân giải 2,5K. Máy có một cấu hình mặc định 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong, không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài.

Phía sau là cụm 4 camera, trong đó 3 camera (chính, góc rộng, tele) có độ phân giải lần lượt 50 MP, 40 MP và 50 MP, đi kèm chống rung quang học (OIS). Còn lại là một camera True-to-Colour. Máy hỗ trợ zoom quang 3,5x và zoom số 100x. Camera trước khi gập có độ phân giải 8 MP, tương đương camera trong lúc mở ra, nhưng khác nhau về độ mở khẩu. Pin của máy 5.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperCharge 66 W và sạc không dây tối đa 50 W, có tính năng sạc ngược không dây cho thiết bị khác (7,5 W).

Phần mềm của thiết bị là điều được nhiều người quan tâm. Huawei Mate X7 tại Việt Nam vẫn chạy nền tảng EMUI 15.0, một phiên bản được xây dựng trên hệ điều hành Android và có thể tương thích với các dịch vụ của Google. Đây cũng là hệ điều hành được hãng sử dụng trên smartphone dành cho các thị trường quốc tế, trong khi phiên bản dành riêng cho Trung Quốc sẽ chạy HarmonyOS do Huawei phát triển.

Smartphone Huawei đối đầu những ai?

Sự xuất hiện của Huawei Mate X7 vào đầu năm 2026 được kỳ vọng khuấy động phân khúc smartphone cao cấp tại Việt Nam. Sau loạt sản phẩm đầu bảng như Apple iPhone 17 Pro Max, Oppo Find X9 Pro, Honor Magic V5 và Vivo X300 Pro, thị trường dự kiến đón thêm nhiều tân binh đáng chú ý, gồm mẫu điện thoại gập thế hệ mới của Huawei, flagship tập trung vào nhiếp ảnh Xiaomi 17 Ultra, cùng dòng Samsung Galaxy S26, đều được cho là sẽ ra mắt trong quý 1/2026, mang đến thêm lựa chọn cho nhóm người dùng cao cấp.

Giá bán Mate X7 tại Việt Nam cũng như các phần quà đi kèm đặt trước chưa được tiết lộ Ảnh: Anh Quân

Ở thị trường điện thoại gập, Huawei Mate X7 sẽ đối đầu trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold7 - mẫu smartphone đang dẫn đầu về doanh số ở mảng này tại Việt Nam, cùng với đó là Oppo Find N5, Honor Magic V5.

Anh Lại Văn Hiệp, quản trị viên (admin) nhóm cộng đồng người sử dụng thiết bị Huawei tại Việt Nam đánh giá sự trở lại lần này "như lời khẳng định của hãng rất coi trọng và tập trung đến thị trường người dùng tại Việt Nam", với bằng chứng rõ ràng nhất là việc đem thiết bị mới nhất, thuộc phân khúc cao cấp để khởi đầu cho hành trình này.

"Tôi mong sự trở lại lần này sẽ là tiền đề để Huawei tiếp tục mang những dòng điện thoại khác như Pura hoặc Nova đến tiếp cận nhiều người dùng với mức giá hợp lý hơn", anh Lại Văn Hiệp chia sẻ.

Với nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng, anh Hiệp đánh giá trong giới yêu công nghệ, sản phẩm của Huawei luôn có sự hấp dẫn đặc biệt bởi mỗi lần ra mắt hãng đều đem đến những công nghệ mới, cả về mặt phần cứng lẫn phần mềm. Khi mức giá chưa được tiết lộ, nhiều người cho rằng sản phẩm sẽ không thể rẻ hơn mặt bằng chung thị trường (khoảng trên dưới 40 triệu đồng đối với điện thoại gập). "Do đó, không ít người mong muốn có thêm dòng sản phẩm dạng thanh để phù hợp với với tầm tài chính hơn", anh Hiệp bình luận.