Huawei sẽ mang smartphone trở lại Việt Nam

Theo nguồn tin của Thanh Niên, việc đưa smartphone trở lại thị trường Việt Nam của Huawei đang trong những bước cuối cùng trước khi máy lên kệ. Những năm gần đây, thương hiệu đang tập trung vào dòng điện thoại thông minh cao cấp, do vậy model sắp mở bán sau nhiều năm vắng bóng của hãng cũng nằm trong phân khúc này, tuy nhiên mẫu máy cụ thể chưa được tiết lộ.

"Dự kiến quý 1/2026, sản phẩm sẽ được giới thiệu tới người dùng", nguồn tin khẳng định và cho biết thời gian chính thức có thể công bố trong khoảng 2 tuần tới. Tại thị trường quốc tế, Huawei đang bán nhiều mẫu smartphone với đầy đủ thiết kế, từ dạng thanh truyền thống tới máy gập đôi (dạng sách) và điện thoại gập ba màn hình. Model mở bán ở Việt Nam được khẳng định "không phải mẫu gập ba" (dòng Mate XT).

Điện thoại Huawei chạy trên EMUI sẽ có mặt ở Việt Nam trong đầu năm 2026 Ảnh: Anh Quân

Việc trở lại thị trường smartphone tại Việt Nam của Huawei hứa hẹn một năm sôi động cho mảng di động trong nước khi cuối năm ngoái, Motorola - một thương hiệu từng rời đi - cũng quyết định quay trở lại bằng loạt sản phẩm phủ ở các phân khúc khác nhau. Như vậy, ngoài Apple và Samsung đang chiếm lĩnh kệ hàng smartphone cao cấp, thì trong khoảng 2 năm trở lại đây, cuộc chơi bắt đầu có sự tham gia đông đủ của nhiều nhà sản xuất khác như Oppo, Xiaomi, vivo, Honor, Motorola và sắp tới là Huawei.

Trước khi tái xuất ở thị trường di động, Huawei đang có hoạt động kinh doanh tốt (tính riêng mảng thiết bị tiêu dùng) tại Việt Nam. Trong đó, đáng kể nhất là sự vươn lên của dòng thiết bị đeo thông minh (gồm cả đồng hồ và vòng tay thông minh), trở thành một trong những cái tên phổ biến nhất trên kệ hàng chính hãng. Ngoài ra, hãng cũng đang bán tai nghe, máy tính bảng và đều ghi nhận thành công nhất định.

Về vấn đề người dùng còn quan ngại khi điện thoại Huawei không có sẵn dịch vụ của Google, nguồn tin cho biết tương tự với các máy đang phát hành ở thị trường quốc tế, mẫu smartphone sắp bán tại Việt Nam sẽ chạy EMUI, một giao diện tùy biến trên nền tảng Android và có thể cài thêm ứng dụng cũng như dịch vụ phát hành bởi Google chỉ bằng vài thao tác. Trong khi đó, điện thoại cho thị trường nội địa (Trung Quốc) sẽ chạy hệ điều hành HarmonyOS do chính Huawei phát triển.