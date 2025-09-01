Huawei tuyên bố chiến thắng mọi cấm vận của Mỹ

"Huawei đã xây dựng một hệ sinh thái hoàn toàn độc lập với Mỹ. Mục tiêu tự chủ về công nghệ sẽ giúp Trung Quốc vượt Mỹ về ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), với sự hỗ trợ về kinh tế và khát vọng lớn mạnh của quốc gia", ông Tao Jingwen, Chủ tịch bộ phận Quản lý Công nghệ Thông tin và Quy trình kinh doanh của Huawei, chia sẻ trong một sự kiện công nghệ hồi cuối tháng 8, tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Ông Jingwen nhấn mạnh về khả năng phục hồi của Huawei khi nhắc về những thành tựu mới nhất công ty đạt được trong hành trình tự chủ về công nghệ. Sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận từ ngày 15.5.2019, Huawei đã tìm nhiều cách để tồn tại và vượt qua những căng thẳng địa chính trị phức tạp. Công ty đã liên tục mở rộng sang những lĩnh vực mới như bán dẫn, dịch vụ đám mây, hệ điều hành và sức mạnh tính toán.

Logo Huawei hiển thị trên màn hình điện thoại iPhone ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong thông báo mới nhất hôm 27.8, đại diện Huawei đã giới thiệu hệ thống xDeepServe dành cho LLM. Kiến trúc này không cần bộ chuyển đổi, có thể phân tách thành các đơn vị nhỏ hơn để tạo thành khuôn khổ mạng nơ-ron.

Ngoài ra, Huawei còn giới thiệu loạt ổ cứng di động SSD dành cho AI gồm: OceanDisk EX 560, OceanDisk SP 560 và OceanDisk LC 560. Ngoài phần cứng, Huawei cũng chủ động xây dựng phần mềm khi tập trung mở rộng bộ công cụ cho phép nhiều nhà phát triển cùng sử dụng một cách toàn diện, dễ mở rộng và tương thích.

Cùng ngày Huawei cho biết người dùng dịch vụ token trên nền tảng đám mây của họ đã có quyền truy cập vào hệ thống CloudMatrix 384. Đây là cụm máy chủ gồm 384 bộ xử lý AI Ascend, cung cấp 300 petaflop sức mạnh tính toán và 48 terabyte bộ nhớ băng thông cao. Một petaflop tương đương với 1 triệu tỉ phép tính mỗi giây.

SCMP dẫn lời một giám đốc điều hành cấp cao của Huawei cho rằng, Trung Quốc đã thực sự vượt qua những kìm kẹp khắt khe về công nghệ của Mỹ khi sản xuất được các cơ sở hạ tầng máy tính, hệ thống AI và phần mềm có thể sánh ngang đối thủ.

Huawei tạo đột phá chip AI cho thị trường Trung Quốc

Những doanh nghiệp công nghệ như Huawei đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp Mỹ bằng năng lực công nghệ tốt hơn. Trước đó, các nhà phân tích từng cảnh báo nỗ lực cấm đoán một cách cực đoan của Nhà Trắng trong lĩnh vực công nghệ có thể gây ra tác dụng phụ khi Trung Quốc có thể tự chủ, không cần phụ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt Mỹ. Đến nay, nhận định này dần thành hiện thực.

Trong khi Mỹ có ChatGPT khiến thế giới rung động, đầu năm nay, Trung Quốc cũng tuyên bố mô hình DeepSeek với sức mạnh tương tự nhưng chi phí được cho là rẻ hơn 96,4%. Việc Mỹ cấm Huawei tiếp cận hệ điều hành Android của Google không "giết chết" mảng smartphone của hãng, ngược lại còn khiến hệ điều hành HarmonyOS của hãng phát triển mạnh mẽ hơn. Huawei đã đầu tư hàng chục tỉ nhân dân tệ trong sáu năm qua và huy động hơn 10.000 nhà phát triển mỗi năm. Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 7, HarmonyOS 5 đã được cài đặt trên hơn 10 triệu thiết bị. Lần đầu tiên sau bốn năm Huawei đã quay lại vị trí dẫn đầu thị phần điện thoại di động Trung Quốc, chiếm 18,1% trong quý 2 năm nay.

Về phần cứng, các công ty Trung Quốc cũng liên tục công bố những tiến bộ mới trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến nhằm thu hẹp khoảng cách với các công ty Mỹ. Dù chưa đạt được hiệu suất như mong muốn nhưng các nhà phân tích cho rằng chỉ ít năm nữa các công ty Trung Quốc có thể sử dụng hoàn toàn sản phẩm nội địa để cạnh tranh.