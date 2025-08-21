Huawei vén màn bí mật về con chip thế hệ mới

5 năm sau khi bị Mỹ cấm vận về công nghệ, Huawei lần đầu công bố những tiến bộ về con chip tự phát triển, được trang bị trên dòng smartphone mới Pura 80. Trước đây, thông tin về chip di động của hãng chỉ được tìm thấy khi ai đó tháo rời các linh kiện của Mate 60 và Mate 70. Khi đó, Huawei không đưa ra bất kỳ xác nhận hay bình luận nào.

Chip của hãng được thiết kế bởi công ty con là HiSilicon, được người dùng Pura 80 phát hiện trong một bản cập nhật hệ thống. Sau đó Huawei chính thức lên tiếng xác nhận các thông tin về chip Kirin 9020 do hãng sản xuất.

Kirin 9020 lần đầu tiên được tìm thấy trong smartphone Mate 70, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong ngành di động, sau thời gian dài bị Mỹ cấm vận. Kirin 9020 được sản xuất bởi SMIC dựa trên quy trình 7 nanomet, theo báo cáo của công ty nghiên cứu TechInsights, công bố hồi tháng 12.

TechInsights cho biết Kirin 9020 không đơn thuần là một bản nâng cấp so với bản tiền nhiệm mà là bước ngoặt lớn của Huawei. Trước đó vào năm 2023, TechInsights phát hiện SMIC đã bắt đầu sản xuất chip Kirin 5G cho Mate 60 Pro. SMIC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc.

Richard Yu giới thiệu hệ thống trên chip Huawei Kirin 990 5G tại triển lãm thương mại công nghiệp IFA ở Berlin (Đức), ngày 6.9.2019 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên truyền hình, Richard Yu, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei, kể lại những khó khăn trong mảng kinh doanh smartphone của công ty, đặc biệt trong giai đoạn bị Mỹ cấm vận.



"Chỉ sau một đêm, điện thoại Huawei đã không còn được bán ngoài Trung Quốc. Lượng hàng xuất xưởng hằng năm đã giảm xuống dưới mức chúng tôi từng đạt được chỉ trong một tháng", ông Yu kể.

Ngoài việc giải quyết các thách thức liên quan đến chip, ông Yu cho rằng việc tạo ra được hệ điều hành riêng của Huawei là nỗ lực quan trọng để vực dậy doanh nghiệp. "Chúng tôi nhận thấy hệ điều hành cũng liên quan đến các vấn đề về bảo mật chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của công ty", lãnh đạo Huawei nói.

Theo ông Yu, Huawei đặt mục tiêu biến hệ điều hành HarmonyOS độc quyền thành một nền tảng di động đẳng cấp thế giới, có thể cạnh tranh với các nền tảng của Apple, Google và Microsoft.

Ông mô tả quá trình phát triển HarmonyOS là "cuộc phiêu lưu lớn". Huawei đã đầu tư hàng chục tỉ nhân dân tệ trong sáu năm qua và huy động hơn 10.000 nhà phát triển mỗi năm. Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 7, HarmonyOS 5 đã được cài đặt trên hơn 10 triệu thiết bị. Lần đầu tiên sau bốn năm Huawei đã quay lại vị trí dẫn đầu thị phần điện thoại di động Trung Quốc, chiếm 18,1% trong quý 2 năm nay.

Khách tham quan đứng trước gian hàng HarmonyOS của Huawei Technologies tại triển lãm ChinaJoy ở Thượng Hải, ngày 1.8.2025 ẢNH: EPA

Chuỗi ngày khó khăn của Huawei bắt đầu vào ngày 15.5.2019 khi Bộ Thương mại Mỹ đưa công ty vào danh sách bị cấm vận. Theo đó Mỹ cấm các công ty trong nước cung cấp linh kiện, công nghệ cho Huawei với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Sau đó, các sản phẩm của Huawei cũng bị cấm bán tại các thị trường quan trọng như Mỹ, châu Âu.

Trước sức ép từ thị trường quốc tế, Huawei quay về tập trung vào thị trường nội địa, tận dụng lợi thế từ sự ủng hộ của người dùng Trung Quốc. Khi quay lại thị trường di động, hãng tập trung mạnh vào các tính năng nổi bật như camera chất lượng cao, thời lượng pin lâu và hệ điều hành HarmonyOS có đầy đủ tính năng.