Huawei ra mắt máy tính bảng đa năng MatePad Pro 12,2 inch 2025

MatePad Pro 12,2 inch 2025 được cài sẵn bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 2.0 chuẩn PC, cho phép tạo, chỉnh sửa và in ấn văn bản, bảng tính và bản trình bày. Người dùng có thể kết hợp cùng bàn phím rời Huawei Glide, hỗ trợ cả chế độ PC truyền thống và chế độ bảng vẽ. Bàn phím này có khe cắm kèm sạc bút cảm ứng, đi kèm M-Pencil thế hệ 3.

MatePad Pro 12,2 inch 2025 có thể "biến hóa" thành chiếc laptop đa năng

Ảnh: T.L



Màn hình của sản phẩm sử dụng công nghệ PaperMatte Display với bề mặt nhám chống lóa. Màn hình đạt chứng nhận Hiệu suất cao về Giảm mệt mỏi thị giác 2.0 của SGS, Không phản chiếu và Chăm sóc mắt 3.0 từ TÜV Rheinland.



Với độ mỏng chỉ 5,5 mm và trọng lượng khoảng 512 g, đây là một trong những tablet mỏng nhẹ nhất phân khúc, mang lại sự thoải mái khi cầm nắm sử dụng lâu dài cho các tác vụ như xem phim, làm việc cũng như bên trong balo túi xách khi di chuyển.

Điểm sáng nổi bật của MatePad Pro 12,2 inch 2025 nằm ở màn hình Tandem OLED 12,2 inch, độ phân giải 2,8K (2.800 x 1.840 pixel), tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa có thể lên đến 2.000 nit. Huawei cho biết công nghệ Tandem OLED với các lớp led được xếp chồng ở cấp độ nano cho khả năng tái tạo màu sắc sống động với độ tương phản cao ấn tượng. Màn hình này có thể hiển thị 1,07 tỉ màu và bao phủ gam màu P3, lý tưởng cho cả công việc sáng tạo lẫn giải trí.

Máy sử dụng hệ điều hành HarmonyOS 4.3 Ảnh: T.L



Một trong những cải tiến được Huawei nhấn mạnh chính là việc trong máy đã được cài sẵn bộ ứng dụng WPS Office 2.0 chuẩn PC, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và in ấn tài liệu tương tự máy tính. Kết hợp cùng ứng dụng GoPaint cùng Huawei Note cho phép người dùng có thêm nhiều công cụ sáng tạo cho công việc cũng như giải trí. Nhờ đó mà Huawei đã định vị MatePad Pro 12,2 inch 2025 là "máy tính bảng 3 trong 1" mang trải nghiệm của cả tablet, PC và bảng vẽ.

Máy sử dụng hệ điều hành HarmonyOS 4.3 với giao diện mượt mà, hỗ trợ đa nhiệm thông minh (chia màn hình, cửa sổ nổi). Cùng với đó là viên pin 10.100 mAh hỗ trợ thời gian sử dụng lên đến 12 - 14 giờ và sạc nhanh 100 W (0 - 85% trong 40 phút), đảm bảo hiệu suất liên tục trong ngày.



Tại thị trường Việt Nam, Huawei MatePad Pro 12,2 inch 2025 sẽ chính thức được mở bán từ ngày 5.9, với giá 23,99 triệu đồng.

