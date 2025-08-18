Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Huawei ra mắt máy tính bảng đa năng MatePad Pro 12,2 inch 2025

Thành Luân
Thành Luân
18/08/2025 21:13 GMT+7

Huawei vừa ra mắt mẫu máy tính bảng MatePad Pro 12,2 inch 2025. Đây là mẫu máy có sự kết hợp giữa tính di động của tablet với hiệu năng tiệm cận máy tính xách tay.

MatePad Pro 12,2 inch 2025 được cài sẵn bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 2.0 chuẩn PC, cho phép tạo, chỉnh sửa và in ấn văn bản, bảng tính và bản trình bày. Người dùng có thể kết hợp cùng bàn phím rời Huawei Glide, hỗ trợ cả chế độ PC truyền thống và chế độ bảng vẽ. Bàn phím này có khe cắm kèm sạc bút cảm ứng, đi kèm M-Pencil thế hệ 3.

Huawei ra mắt máy tính bảng đa năng MatePad Pro 12.2 inch 2025 - Ảnh 1.

MatePad Pro 12,2 inch 2025 có thể "biến hóa" thành chiếc laptop đa năng

Ảnh: T.L

Màn hình của sản phẩm sử dụng công nghệ PaperMatte Display với bề mặt nhám chống lóa. Màn hình đạt chứng nhận Hiệu suất cao về Giảm mệt mỏi thị giác 2.0 của SGS, Không phản chiếu và Chăm sóc mắt 3.0 từ TÜV Rheinland.

Với độ mỏng chỉ 5,5 mm và trọng lượng khoảng 512 g, đây là một trong những tablet mỏng nhẹ nhất phân khúc, mang lại sự thoải mái khi cầm nắm sử dụng lâu dài cho các tác vụ như xem phim, làm việc cũng như bên trong balo túi xách khi di chuyển.

Điểm sáng nổi bật của MatePad Pro 12,2 inch 2025 nằm ở màn hình Tandem OLED 12,2 inch, độ phân giải 2,8K (2.800 x 1.840 pixel), tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa có thể lên đến 2.000 nit. Huawei cho biết công nghệ Tandem OLED với các lớp led được xếp chồng ở cấp độ nano cho khả năng tái tạo màu sắc sống động với độ tương phản cao ấn tượng. Màn hình này có thể hiển thị 1,07 tỉ màu và bao phủ gam màu P3, lý tưởng cho cả công việc sáng tạo lẫn giải trí.

Huawei ra mắt máy tính bảng đa năng MatePad Pro 12.2 inch 2025 - Ảnh 2.

Máy sử dụng hệ điều hành HarmonyOS 4.3

Ảnh: T.L

Một trong những cải tiến được Huawei nhấn mạnh chính là việc trong máy đã được cài sẵn bộ ứng dụng WPS Office 2.0 chuẩn PC, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và in ấn tài liệu tương tự máy tính. Kết hợp cùng ứng dụng GoPaint cùng Huawei Note cho phép người dùng có thêm nhiều công cụ sáng tạo cho công việc cũng như giải trí. Nhờ đó mà Huawei đã định vị MatePad Pro 12,2 inch 2025 là "máy tính bảng 3 trong 1" mang trải nghiệm của cả tablet, PC và bảng vẽ.

Máy sử dụng hệ điều hành HarmonyOS 4.3 với giao diện mượt mà, hỗ trợ đa nhiệm thông minh (chia màn hình, cửa sổ nổi). Cùng với đó là viên pin 10.100 mAh hỗ trợ thời gian sử dụng lên đến 12 - 14 giờ và sạc nhanh 100 W (0 - 85% trong 40 phút), đảm bảo hiệu suất liên tục trong ngày.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei MatePad Pro 12,2 inch 2025 sẽ chính thức được mở bán từ ngày 5.9, với giá 23,99 triệu đồng.

Tin liên quan

Huawei Pura 80 Ultra có camera tốt nhất trên DxOMark

Huawei Pura 80 Ultra có camera tốt nhất trên DxOMark

Huawei Pura 80 Ultra vừa chính thức soán ngôi vương trong bảng xếp hạng camera của DxOMark khi vượt xa đối thủ Oppo Find X8 Ultra.

Khám phá thêm chủ đề

Huawei MatePad Pro PC Màn hình ứng dụng Máy tính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận