Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple Watch sẽ hỗ trợ cảnh báo lũ lụt theo thời gian thực

Kiến Văn
Kiến Văn
05/12/2025 10:43 GMT+7

Apple vừa công bố phiên bản ứng viên watchOS 26.2, bản nâng cấp tiếp theo cho Apple Watch, với tính năng Enhanced Safety Alerts.

Theo thông tin từ Digitaltrends, tại Mỹ, Enhanced Safety Alerts sẽ cung cấp cảnh báo cho Apple Watch về các mối đe dọa sắp xảy ra như bão lũ và các tình huống khẩn cấp khác.

Apple Watch sẽ hỗ trợ cảnh báo lũ lụt và thiên tai theo thời gian thực - Ảnh 1.

Apple Watch ngày càng trở nên hữu ích hơn trong việc bảo vệ người dùng

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh việc cảnh báo, watchOS 26.2 còn cho phép hiển thị thông tin phong phú, bao gồm bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng và liên kết đến hướng dẫn an toàn. Phiên bản này cũng giúp cải thiện các phân loại giấc ngủ hiện có và nâng cao khả năng kiểm soát thông báo.

Lợi ích watchOS 26.2 mang lại cho Apple Watch

Việc nhận cảnh báo khẩn cấp ngay trên cổ tay giúp người dùng có thể hành động kịp thời, ngay cả khi iPhone của họ không thể truy cập. Đặc biệt, đối với những người thường để điện thoại ở chế độ im lặng, Apple Watch sẽ là một kênh thông tin bổ sung quan trọng giúp họ nhận biết các cảnh báo thảm họa.

Ngoài ra, định dạng thông tin phong phú hơn, với bản đồ và hướng dẫn, sẽ cung cấp nhiều ngữ cảnh hơn so với các cảnh báo văn bản đơn giản, từ đó giúp người dùng đánh giá tác động của tình huống. Nếu sống ở khu vực dễ xảy ra thiên tai như lũ lụt, động đất hay bão, watchOS 26.2 có thể khá hữu ích.

Công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai kép do bão số 15 (Koto) và áp thấp nhiệt đới

Việc tinh chỉnh logic điểm số giấc ngủ trên watchOS 26.2 cũng sẽ mang lại thông tin chính xác hơn về chất lượng giấc ngủ của người dùng. Đối với những người sử dụng Apple Watch để theo dõi giấc ngủ, điểm số giấc ngủ được cải thiện sẽ phản ánh chính xác hơn mức độ nghỉ ngơi của họ. Bản cập nhật này cũng bao gồm sửa lỗi cho ứng dụng Music nhằm giúp nó chuyển bài hát một cách mượt mà hơn.

Khi watchOS 26.2 được triển khai rộng rãi, Apple có thể mở rộng tính năng Enhanced Safety Alerts ra ngoài Mỹ. Trong tương lai, tính năng này có thể bao gồm các cảnh báo về chất lượng không khí, sóng thần và cháy rừng, biến Apple Watch thành một thiết bị an toàn cá nhân. Bản cập nhật cũng có thể thúc đẩy các nhà sản xuất khác nâng cấp hệ thống cảnh báo khẩn cấp của họ.

Tin liên quan

Lỗi khó hiểu trên iPhone 17: Mất Wi-Fi vì... đeo Apple Watch?

Lỗi khó hiểu trên iPhone 17: Mất Wi-Fi vì... đeo Apple Watch?

Vừa mở bán đã dính lỗi, iPhone 17 khiến người dùng phiền lòng vì sự cố kết nối Wi-Fi chập chờn.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Watch watchOS 26.2 tính năng mới thiên tai Enhanced Safety Alerts bản cập nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận