Apple Watch sẽ hỗ trợ cảnh báo lũ lụt theo thời gian thực

Theo thông tin từ Digitaltrends, tại Mỹ, Enhanced Safety Alerts sẽ cung cấp cảnh báo cho Apple Watch về các mối đe dọa sắp xảy ra như bão lũ và các tình huống khẩn cấp khác.

Apple Watch ngày càng trở nên hữu ích hơn trong việc bảo vệ người dùng ẢNH: REUTERS

Bên cạnh việc cảnh báo, watchOS 26.2 còn cho phép hiển thị thông tin phong phú, bao gồm bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng và liên kết đến hướng dẫn an toàn. Phiên bản này cũng giúp cải thiện các phân loại giấc ngủ hiện có và nâng cao khả năng kiểm soát thông báo.

Lợi ích watchOS 26.2 mang lại cho Apple Watch

Việc nhận cảnh báo khẩn cấp ngay trên cổ tay giúp người dùng có thể hành động kịp thời, ngay cả khi iPhone của họ không thể truy cập. Đặc biệt, đối với những người thường để điện thoại ở chế độ im lặng, Apple Watch sẽ là một kênh thông tin bổ sung quan trọng giúp họ nhận biết các cảnh báo thảm họa.

Ngoài ra, định dạng thông tin phong phú hơn, với bản đồ và hướng dẫn, sẽ cung cấp nhiều ngữ cảnh hơn so với các cảnh báo văn bản đơn giản, từ đó giúp người dùng đánh giá tác động của tình huống. Nếu sống ở khu vực dễ xảy ra thiên tai như lũ lụt, động đất hay bão, watchOS 26.2 có thể khá hữu ích.

Việc tinh chỉnh logic điểm số giấc ngủ trên watchOS 26.2 cũng sẽ mang lại thông tin chính xác hơn về chất lượng giấc ngủ của người dùng. Đối với những người sử dụng Apple Watch để theo dõi giấc ngủ, điểm số giấc ngủ được cải thiện sẽ phản ánh chính xác hơn mức độ nghỉ ngơi của họ. Bản cập nhật này cũng bao gồm sửa lỗi cho ứng dụng Music nhằm giúp nó chuyển bài hát một cách mượt mà hơn.

Khi watchOS 26.2 được triển khai rộng rãi, Apple có thể mở rộng tính năng Enhanced Safety Alerts ra ngoài Mỹ. Trong tương lai, tính năng này có thể bao gồm các cảnh báo về chất lượng không khí, sóng thần và cháy rừng, biến Apple Watch thành một thiết bị an toàn cá nhân. Bản cập nhật cũng có thể thúc đẩy các nhà sản xuất khác nâng cấp hệ thống cảnh báo khẩn cấp của họ.