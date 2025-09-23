Lỗi khó hiểu trên iPhone 17: Mất Wi-Fi vì... đeo Apple Watch?

Theo PhoneArena, màn ra mắt của iPhone 17 dường như chưa thực sự suôn sẻ khi sau các báo cáo về lỗi kết nối di động, một bộ phận người dùng hiện lại tiếp tục phàn nàn về một sự cố khó hiểu khác liên quan tới kết nối Wi-Fi và Bluetooth chập chờn. Điều đáng nói là tất cả các báo cáo đều chỉ ra một 'manh mối' chung đầy bất ngờ, đó là chiếc Apple Watch.

Apple Watch bị nghi gây ra lỗi rớt Wi-Fi bí ẩn trên iPhone 17

Cụ thể, một số chủ sở hữu iPhone 17 cho biết thiết bị của họ thỉnh thoảng bị mất kết nối Wi-Fi và đôi khi cả Bluetooth một cách đột ngột. Tình trạng này thường xảy ra khi người dùng khóa hoặc mở khóa màn hình điện thoại và kết nối sẽ tự động được thiết lập lại sau vài giây. Mặc dù chỉ là một sự cố nhỏ, nó cũng đủ gây phiền toái khi khiến các tính năng như AirPlay và CarPlay hoạt động không ổn định hoặc thậm chí là không thể sử dụng.

iPhone 17 bị phàn nàn vì Wi-Fi chập chờn, thủ phạm lại ít ai ngờ tới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Điểm kỳ lạ nhất của sự cố này nằm ở mối liên hệ với Apple Watch. Nhiều người dùng khẳng định lỗi rớt mạng chỉ xuất hiện khi họ đang đeo chiếc đồng hồ thông minh của Apple trên tay. Một số người đã thử một giải pháp tình thế là tháo đồng hồ ra hoặc khóa màn hình Apple Watch lại và điều này dường như khắc phục được vấn đề. Sự cố được ghi nhận trên nhiều dòng iPhone 17 (bản tiêu chuẩn, Air và Pro Max) và không liên quan đến một mẫu Apple Watch cụ thể nào.

Tuy nhiên, có một tin tốt cho những người dùng đang lo lắng. Vấn đề này có khả năng cao là do lỗi phần mềm chứ không phải lỗi phần cứng nghiêm trọng. Một số người dùng cho biết khi họ cập nhật lên phiên bản iOS 26.1 beta (dành cho nhà phát triển), lỗi mất kết nối đã hoàn toàn biến mất. Apple cũng được cho là đã tiếp nhận các báo cáo và chuyển cho đội ngũ kỹ sư xử lý.

Mặc dù việc một sản phẩm mới ra mắt gặp phải các lỗi nhỏ là điều khó tránh khỏi trong ngành công nghệ, sự cố lần này cũng gây ra không ít phiền toái cho những người dùng đầu tiên. Hiện tại, cộng đồng người dùng iPhone 17 đang hy vọng Apple sẽ sớm tung ra bản cập nhật iOS 26.1 chính thức để khắc phục triệt để vấn đề này.