Khe microSD biến mất khỏi smartphone từ khi nào?

Trong những ngày đầu, nhiều mẫu smartphone chỉ có bộ nhớ trong trong 8 hoặc 16 GB khiến khe cắm thẻ nhớ microSD trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng xu hướng này đang dần biến mất khi hầu hết smartphone hiện tại không còn trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD nữa.

Thẻ nhớ microSD từng là tính năng được ưa chuộng trên smartphone ẢNH: HOW-TO GEEK

Đặc biệt trong phân khúc cao cấp, khe cắm thẻ nhớ microSD gần như không còn xuất hiện, ngoại trừ một số sản phẩm của Sony. Thậm chí, các thương hiệu như Google với dòng Pixel và Apple với iPhone chưa bao giờ hỗ trợ thẻ microSD. Hơn nữa, các dòng điện thoại như Galaxy S26, Motorola Razr Ultra (2025), OnePlus 15 và Nothing Phone 3 đều không có khe cắm thẻ nhớ.

Vậy, khi nào các công ty sản xuất smartphone bắt đầu loại bỏ khe cắm thẻ nhớ? Thực tế, quá trình này diễn ra dần trong hơn 10 năm qua, với các báo cáo về việc khe cắm thẻ nhớ biến mất đã xuất hiện từ năm 2015, khi Samsung loại bỏ khe cắm này khỏi dòng Galaxy S6.

Mặc dù Samsung đã đưa khe cắm thẻ nhớ trở lại với dòng Galaxy S7, nhưng đến năm 2021, khe cắm này hoàn toàn biến mất khỏi dòng Galaxy S với sự ra mắt của Galaxy S21. Các dòng Galaxy A vẫn giữ khe cắm cho đến khi loại bỏ khỏi các thiết bị giá rẻ vào năm 2025. Các thương hiệu khác như Huawei và Motorola cũng đã thực hiện các bước tương tự.

Lý do khiến khe cắm thẻ nhớ microSD biến mất

Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của khe cắm thẻ nhớ microSD là do sự phát triển của công nghệ lưu trữ. Bộ nhớ flash UFS hiện nay có tốc độ nhanh hơn nhiều so với thẻ nhớ microSD truyền thống.

Nhưng theo thời gian, các nhà sản xuất smartphone bắt đầu ngừng trang bị khe cắm microSD để tìm thêm lợi nhuận ẢNH: REUTERS

Mặc dù có chuẩn microSD Express mới giúp thẻ SD hoạt động nhanh như SSD, các công ty vẫn không có động lực để khôi phục khe cắm này vì có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Khi không có khe cắm thẻ nhớ, người dùng sẽ có xu hướng nâng cấp dung lượng lưu trữ ngay từ khi mua điện thoại, giúp các công ty thu lợi từ việc bán các gói nâng cấp.

Chẳng hạn, Samsung tính phí 200 USD để nâng cấp từ 256 GB lên 512 GB trên Galaxy S26 Ultra, trong khi Apple cũng tính phí tương tự cho việc tăng dung lượng lưu trữ trên iPhone 17 Pro. Nếu có khe cắm thẻ nhớ microSD, người dùng có thể dễ dàng mua thẻ nhớ với giá rẻ hơn, làm giảm khả năng nâng cấp dung lượng lưu trữ từ nhà sản xuất.

Nhìn chung, sự biến mất của khe cắm thẻ nhớ microSD trên smartphone không chỉ là một xu hướng mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các thương hiệu.