Vì sao microSD sắp quay lại với smartphone cao cấp?

Theo GizChina, nhiều nhà sản xuất điện thoại lớn đang nghiêm túc cân nhắc đưa tính năng mở rộng bộ nhớ qua thẻ microSD quay trở lại với smartphone cao cấp. Động thái này không đến từ xu hướng hoài niệm mà bắt nguồn từ áp lực chi phí linh kiện ngày càng lớn. Khi mà giá chip nhớ tăng cao, đây được xem là giải pháp cân bằng giữa chi phí sản xuất và giá bán tới tay người dùng.

Người dùng sẽ hưởng lợi nếu microSD trở lại với smartphone cao cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Áp lực chi phí khiến microSD được đưa trở lại

Nguồn tin từ tài khoản rò rỉ @Jukan05 trên X cho biết, thị trường đang đối mặt tình trạng khan hiếm bộ nhớ nghiêm trọng. Nhu cầu xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ khiến các loại chip DRAM và NAND tăng giá đột biến trong thời gian ngắn.

Kết quả là một số hãng lớn như Samsung và Xiaomi đang cân nhắc điều chỉnh giá bán smartphone trong những năm tới nhằm bù đắp chi phí linh kiện tăng mạnh.

Nếu khe cắm microSD thực sự quay trở lại, người dùng có thể được hưởng lợi rõ rệt khi không cần trả thêm số tiền lớn để nâng cấp dung lượng bộ nhớ trong, đồng thời chủ động hơn trong việc mua thêm thẻ nhớ để mở rộng dung lượng theo nhu cầu thực tế.

Trước đây, khe cắm thẻ nhớ microSD bị loại bỏ nhằm giúp đảm bảo thiết bị mỏng hơn và tăng khả năng kháng nước. Mặc dù vậy, các hãng được cho là đã tìm ra hướng đi mới. Thay vì bổ sung khe microSD riêng biệt, họ đang tính tới phương án khay SIM kiêm luôn thẻ nhớ. Đây là thiết kế từng xuất hiện phổ biến trên nhiều mẫu máy tầm trung, nơi người dùng có thể đặt SIM và microSD trên cùng một khay mà không ảnh hưởng lớn đến khả năng chống nước.

Ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn dừng lại ở mức tin đồn. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá linh kiện không ngừng leo thang, khả năng microSD quay trở lại từ năm 2026 được đánh giá là hoàn toàn có cơ sở.