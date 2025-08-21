Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Khi thẻ nhớ microSD trở thành nỗi ám ảnh cho người dùng

Kiến Văn
Kiến Văn
21/08/2025 11:17 GMT+7

Nhiều người từng coi microSD (và SD) là giải pháp lưu trữ an toàn nhất cho dữ liệu của mình, tuy nhiên mọi thứ giờ đã không còn như vậy.

Với kích thước nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng trên máy ảnh, smartphone hay laptop, nhiều người có thể nghĩ rằng microSD sẽ không gây ra vấn đề. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng việc phụ thuộc vào chiếc thẻ nhớ duy nhất để lưu trữ dữ liệu là một canh bạc mà người dùng có thể thua.

Khi thẻ nhớ microSD trở thành nỗi ám ảnh cho người dùng - Ảnh 1.

Thẻ microSD không phải là lựa chọn để sao lưu dữ liệu

ẢNH: ZDNET

Sự mong manh của thẻ nhớ microSD

Mặc dù thẻ nhớ được quảng cáo là bền bỉ và có khả năng chống nước, chống sốc, nhưng chúng vẫn là những mảnh nhựa nhỏ, dễ bị hỏng. Trong thực tế, có nhiều trường hợp thẻ bị gãy khi rút ra khỏi thiết bị, hoặc thậm chí dễ thất lạc.

Ngay cả khi cẩn thận, các điểm tiếp xúc của thẻ cũng có thể bị trầy xước theo thời gian và dẫn đến lỗi đọc. Một số thẻ có thể chịu được độ ẩm nhẹ, tuy nhiên nhiều loại khác lại không thể hoạt động sau khi tiếp xúc với nước.

Vấn đề hàng giả và khả năng tương thích

Thị trường thẻ nhớ microSD hiện nay đầy rẫy hàng giả, đặc biệt từ những người bán hàng trực tuyến không rõ nguồn gốc. Những thẻ này thường được quảng cáo với dung lượng lớn nhưng thực tế lại thấp hơn nhiều. Khi vượt quá dung lượng thực tế, thẻ sẽ ghi đè lên dữ liệu hiện có và gây ra thảm họa cho dữ liệu đã lưu trữ trước đó. Ngay cả với thẻ chính hãng, vấn đề tương thích cũng có thể xảy ra dẫn đến lỗi đọc hoặc ghi, đặc biệt với những thẻ cũ.

Hư hỏng thầm lặng

Khác với ổ cứng, thẻ nhớ microSD thường hỏng mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào để người dùng chủ động sao lưu dữ liệu. Chúng có thể âm thầm làm hỏng các tệp mà người dùng không hề hay biết cho đến khi cần sử dụng. Điều này có thể dẫn đến cảm giác an toàn giả tạo, khiến người dùng không nhận ra rằng dữ liệu của mình đang gặp rủi ro.

Khi thẻ nhớ microSD trở thành nỗi ám ảnh cho người dùng - Ảnh 2.

Nhiều sự cố hư hỏng có thể xảy ra với thẻ microSD mà không báo trước

ẢNH: REDDIT

Giải pháp thay thế

Với những lo ngại nói trên, nhiều người xem thẻ nhớ microSD chỉ là một giải pháp lưu trữ tạm thời trong khi dữ liệu quan trọng được lưu trữ trên các dịch vụ đám mây như Google Drive, Dropbox hay OneDrive. Những dịch vụ này cung cấp tính năng sao lưu giúp bảo vệ dữ liệu của người dùng khỏi mất mát. Đối với các tệp lớn, ổ SSD ngoài sẽ hữu ích vì chúng nhanh hơn và bền hơn so với thẻ nhớ.

Người dùng cũng nên hình thành thói quen lưu trữ nhiều bản sao ở nhiều định dạng lưu trữ khác nhau. Ví dụ, lưu trữ ảnh trên đám mây, ổ SSD và máy tính chính. Điều này giúp người dùng đảm bảo rằng ngay cả khi một phương pháp lưu trữ gặp sự cố, ít nhất hai bản sao khác vẫn có thể tồn tại.

Xét cho cùng, người dùng chỉ nên xem thẻ nhớ là một công cụ tiện lợi chứ không phải là giải pháp lưu trữ chính. Nếu cần lưu trữ bản sao duy nhất của dữ liệu quan trọng, tốt nhất nên tránh xa thẻ nhớ SD.

